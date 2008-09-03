Европарламент признал ответственность Грузии за нынешний кризис на Южном Кавказе

Об этом говорится в принятой сегодня резолюции. Впервые в официальных документах Евросоюза ответственность за военное нападение на Южную Осетию возложена на режим Саакашвили.Депутаты также отвергли все поправки, которые требовали введения жестких "наказательных" мер против России. Однако в документе по-прежнему содержится призыв к официальной Москве вывести войска с территории Грузии и сократить присутствие российских военных миротворцев в Южной Осетии и Абхазии.