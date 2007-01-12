Российское правительство проводит "работу над ошибками". Кремлю не только предстоит найти взаимоприемлемое решение по нефтяным пошлинам с Беларусью, но и как-то оправдаться перед своими европейскими партнерами.

21 января ожидается важный для России визит в Москву нынешнего председателя Евросоюза канцлера Германии Ангелы Меркель. И эти переговоры могут стать для России настоящим "холодным душем".

Европа теряет терпение. Теперь ей уже нужны не просто гарантии. Европейцы хотят быть твердо уверенными, что энергоресурсы из России впредь будут поступать бесперебойно и в соответствии с заключенными ранее контрактами. России, с ее подмоченной репутацией надежного поставщика, сделать это будет не просто.

Брюссель, по мнению аналитиков, будут настаивать на ратификации Россией Европейской Энергетической хартии как механизма сотрудничества между Западом и Востоком по энергетическим вопросам. Но ставить свою подпись под протоколом по транзиту Кремлю очень не хочется. Причина банальна: это означает конец монополии "Газпрома" на транспортировку природного газа. Россия будет вынуждена открыть свою "трубу" для туркменского и казахского газа, причем по внутреннему тарифу, который в настоящее время составляет 50 центов за транспортировку 1000 кубометров газа на 100 километров, что впятеро ниже средних европейских тарифов. Кроме того, европейцы получат возможность без посредников развивать энергетическое партнерство с этими странами, что совсем не нравиться России, привыкшей все нити управления транзитом держать в своих руках. Все последние проекты "Газпрома" лишь закрепляли его зависимость от Европы и наоборот - "Голубой поток", Ямал-Европа, СЕГ - ориентированы строго на Запад. Проекты строительства газопроводов в Китай пока находятся только в стадии обсуждения.

Россия предложила Франции и Германии принять участие в освоении гигантского Штокмановского месторождения, запасы которого оцениваются в 4 трлн. кубометров газа. Правда, с условием, что ЕС не будет препятствовать российскому бизнесу освоиться в технологических секторах европейской экономики. В Париже и Берлине взяли паузу. Но, похоже, задумались европейцы не о предложении России, а о возможности диверсификации поставок энергоресурсов. Речь идет о норвежских и иранских месторождениях углеводородного сырья, развитии атомной энергетики. Все это не наруку России, 86% экспорта нефти и до 90% - газа которой приходится именно на страны Европы.

Недоверие у европейских партнеров вызывает и то, как в Кремле держат слово. Последний пример с нарушением Россией Меморандума о гарантиях экономической независимости, данных Минску в 1994 году, союзных договоренностей и односторонним прекращением поставок нефти через трубопровод "Дружба" - более чем убедительный. Наивно думать, что государство, которое позволяет себе так обращаться с международными договорами, может быть верным партнером. Владимир Путин однажды честно признался, что в сфере энергетики "эгоизм зачастую выше декларируемых принципов". О чем тогда, собственно, речь? Кто даст гарантию Европе, и той же госпоже Меркель, что в один прекрасный момент Россия не поступит с ними так же, как поступила со своим ближайшим союзником.