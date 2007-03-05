Европа посмотрела на Беларусь другими глазами

"В Европе начинает формироваться другой взгляд на Беларусь" - заявил депутат Федерального парламента Бельгии Жан-Поль Анри на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Коноплевым.В ходе официального визита бельгийского дипломата в Минск планируется обсудить актуальные для парламентариев вопросы. По мнению бельгийского парламентария, в настоящее время отношения Беларуси и Европы находятся на очень важном и определяющем для будущего этапе и сторонам необходимо воспользоваться благоприятным моментом. В свою очередь, Владимир Коноплев поблагодарил депутатов Парламента Бельгии и лично Жана-Поля Анри за поддержку в ПАСЕ.