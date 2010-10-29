Европа почти потеряла статус единой. В Лиссабонский договор внесут поправки

Лидеры стран Евросоюза приняли решение на саммите в Брюсселе. В частности, речь идет о поправках, которые позволят участникам ЕС создавать фонды для обеспечения экономической безопасности всей еврозоны и помогать странам, испытывающим трудности. Пока такая помощь запрещена.

Европа почти потеряла статус единой. На открывшемся в Брюсселе программном саммите главы 27-ми, едва сев за стол переговоров, оказались по разные стороны баррикад. С требованием изменить «европейскую конституцию» накануне выступили лидеры Германии и Франции. Их инициатива вызвала бурную реакцию на саммите.

Главным, но не единственным, камнем преткновения стала экономика. Германия и Франция еще до встречи очень настойчиво предложили остальным ужесточить санкции в отношении стран, чьи финансовые показатели не соответствует евростандартам. Более того, Париж и Берлин заявили, что евроконституцию — Лиссабонское соглашение — необходимо изменить так, чтобы у банкротов можно было в случае чего изымать все, включая право голоса в ЕС. Естественно, что подобное предложение не могло не вызвать ропот. И даже не только у должников.

Георгиос Папандреу, премьер-министр Греции:

Механизм принятия решений в Европе должен быть максимально «европейским». То есть, работать на защиту всех и каждого из нас. А механизм санкций в договоре уже существует. Его можно усилить, но не доводить же до изъятия голоса у стран-должников.

Ларс Локке Расмуссен, премьер-министр Дании:

Мы против внесения изменений в Лиссабонское соглашение. Его только что подписали и начать все снова будет затруднительно. Я думаю можно оговорить механизм санкций и без изменений основного закона.

Однако ночью участники встречи все же пришли к единому мнению.

Окончательное решение по этому вопросу должны принять на встрече лидеров ЕС в декабре. Полностью завершить процедуру изменения Лиссабонского договора планируют не позднее середины 2013 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

В целом же, открытие двухдневного саммита прошло относительно мирно. Страны все еще пытаются сохранить хорошую мину при такой игре, какая есть. Тем более, что на повестке, кроме экономики, болезненных тем более чем достаточно. В частности, союзу необходимо выработать общую позицию перед грядущими переговорами в формате ЕС-США, которые, на фоне идущих валютных войн, обещают быть жесткими как никогда. Кроме этого Старый свет должен определиться с собственным мнением, касательно экологии, на которую у некоторых экономик ЕС, как уже говорилось, попросту не хватает денег.