Европа планирует арестовать зарубежные активы 60 российских чиновников и запретить им въезд в страны ЕС

Комитет Европарламента по международным делам порекомендовал правительствам стран-членов Евросоюза ввести запрет на въезд в страны ЕС и арестовать зарубежные активы 60 российских чиновников, которые, по мнению Европарламента, причастны к смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Мужчина обвинялся в уклонении от уплаты налогов. Его смерть в 37 лет, по данным генпрокуратуры, наступила от сердечно-сосудистой недостаточности. Он скончался в Бутырском следственном изоляторе год назад.

Ежи Бузек, президент Европейского парламента:

Я поднял вопрос о деле Сергея Магнитского во время полуторачасовой встречи с президентом Медведевым в Москве, как и несколько других, так пока и нераскрытых убийств – журналисток Анны Политковской и Натальи Эстемировой. У нас был весьма открытый разговор, в ходе которого я говорил о положении с правами человека в России, выразил свое беспокойство. Гибель Сергея Магнитского вызывает глубокую грусть. Этот молодой человек, с нашей точки зрения, боролся с коррупцией.

МИД России:

Подобные призывы сложно расценить иначе как подстрекательство к прямому вмешательству во внутренние дела суверенного государства и открытое давление на судебные органы Российской Федерации. Авторы резолюции, внимательно следящие за событиями в России, не могут не знать, что расследование по "делу С.Магнитского" продолжается и оно находится в центре общественного внимания.

Константин Косачев, глава международного комитета Госдумы:

Эти действия носят непроработанный характер, сомневаюсь, что в Европарламенте могут назвать хотя бы одну фамилию из списка 60 госслужащих, которые, по их мнению, причастны к делу Магнитского. Политические оценки по этому делу давать преждевременно. Если так пойдет и дальше, Госдума может дать свою политическую оценку деятельности Европарламента (в этом вопросе).

Слушания по новой резолюции Европейского парламента должны пройти на общем заседании парламента в декабре, сообщает ctv.by.