«Евронест»: стоит ли класть все яйца в одну корзину

«Евронест» — межпарламентская ассамблея «Восточного партнерства». В переводе на русский EuroNest может трактоваться как «европейская семья» или как «европейское гнездо».

Согласно Пражской декларации, в «Евронест» войдут 120 депутатов: 60 представителей Европейского парламента и 60 представителей национальных парламентов — по 10 от Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Иннаугурационный форум «Евронеста» назначен на 24 марта. Но кто приедет в Брюссель от Беларуси, оказывается, ещё вопрос. На неделе со своим особым мнением на этот счёт в Минск приезжали европарламентарии.

Сергей Маскевич, председатель Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания:

Их интересовала общая настроенность нашего парламента на сотрудничество, наше отношение к их инициативам и их предложениям по формированию «Евронеста». Суть этих предложений состоит в том, чтобы в составе парламентской ассамблеи инициативы «Восточное партнёрство» участвовали представители оппозиции или гражданского общества.

В общем, получилось как всегда. Мы вас приглашаем поучаствовать, спасибо, что согласились, а теперь вот вам наши условия вашего участия. Либо в Брюсселе будут заседать 5 представителей оппозиции и 5 парламентариев, либо, если вы не согласны, все 10 мест отдадут оппозиции. Причем, вариант 5+5 преподносится ещё и как компромисс — ладно уж, так и быть. Брюссельские чиновники разводят руками: мол лепить «Евронест» — это прерогатива Европарламента, где, кстати, традиционно слышен голос, в основном, поляков во главе с председателем Ежи Бузеком.

Владимир Улахович, политолог:

Сегодня мы видим иногда это противоречие: когда Польша старается занять особую позицию, отстоять эту позицию, это не всегда приветствуется старыми членами Евросоюза. Поэтому я думаю, что какое-то смещение будет.

Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Их роль в Евросоюзе небольшая, а их политическим амбициям, особенно Польши, это не сильно соответствует. И они постоянно пытаются найти себе какую-то роль такого проводника европейской цивилизации на Восток. Я не очень вижу нашу заинтересованность в общении с посредниками, когда можно говорить с первыми лицами. Зачем нам общаться с Европой через Варшаву, если можно общаться в Брюсселе. Поэтому, я думаю, что и эта история с поляками была использована для того, чтобы в какой-то степени подчеркнуть значимость Польши как посредника между Беларусью и Евросоюзом.

Сергей Маскевич, председатель Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания:

Европейский парламент — достаточно специфический орган, он ещё не завоевал своего авторитета и такого большого влияния в Европе, как та же Еврокомиссия или национальные парламенты. Поэтому ему нужно самоутвердиться. Достаточно вспомнить, какой была явка при выборе депутатов — 20-30%. Никогда при выборе в национальные парламенты стран Европы такой низкой явки не было. Это говорит об авторитете.

Безусловно, решение Европарламента о непременном участии оппозиции, чисто польско-политическое, такой широкий жест поддержки. Но по каким критериям будут отбирать участников? По цитируемости в Google? Некоторые евроскептики, которых уже и в Беларуси хватает, поспешили заявить о нецелесообразности участия Беларуси в «Восточном партнёрстве» после выставленных условий. Но не будем спешить и смешивать прагматизм Европы и политизированность отдельных стран.

Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Понятно, что сейчас никаких перспектив вступления в обозримом будущем быть не может. Они и так набрали уже стран больше, чем могут переварить. Соответственно, политика кнута не может быть без пряника. А что они могут предложить? Это «Восточное партнёрство» — первая попытка придумать политику предбанника. Вроде как и что-то предлагаем, а с другой стороны удерживать у входа в Европейский союз. Именно в силу половинчатости этой позиции, «Восточное партнёрство» не получилось тем, на что рассчитывали и в Евросоюзе, и те страны, для которых оно было предназначено. Потому что суммы там весьма смешные — всего 600 млн. долларов на всё «Восточное партнёрство».

Владимир Улахович, политолог:

Европейцы ведь не наивные люди. Они хорошо понимают, что такое Беларусь в «Восточном партнёрстве». Это дополнительная ценность этой программы, и я сейчас процитировал один из европейских документов. Ценность «Восточного партнёрства» состоит и в том, что в него можно пригласить шесть достаточно разных соседей Европейского союза, в том числе и Беларусь. И поэтому лишать себя этой ценности Европа не станет.

Собственно, позиция Европарламента и покажет, что получится из «Евронеста» — евросемья или еврогнездо. Пока, судя по всему, второе более вероятно. Но даже если сделать допущение, что в Беларуси есть некоторое количество людей, которым идеи оппозиции близки, насколько оно велико? Обратимся к кампании выборов в местные Советы. В территориальные избирательные комиссии все политические партии вместе взятые смогли предложить лишь 149 человек. Это чуть более 1%. Хотя, по обновленному избирательному законодательству, могли иметь треть. Налицо полное безразличие к политическим процессам внутри страны. Ну а позаседать в Европе желающих всегда больше. Ведь это гораздо приятнее, чем попытаться стать депутатом хотя бы сельсовета. Труда немного и ответственности — никакой.

Так что, Европарламент, может, конечно, и сам решить, какие яйца он будет высиживать в европейском гнезде. Но только потом не стоит удивляться, что из них вылупились какие-нибудь желторотые кукушата, которых кроме постоянного корма ничего не интересует.