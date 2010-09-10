Евродепутат Виктор Успаских: Надо дать народам возможность свободно общаться между собой

Литва поддерживает Беларусь в Европарламенте. Об этом сегодня заявил в Минске депутат Европейского парламента Виктор Успаских.

В белорусскую столицу он приехал, чтобы обсудить широкий спектр вопросов сотрудничества Беларуси с ЕС, Европарламентом и Литвой — поскольку иностранный гость представляет именно эту страну.

По его мнению, зачастую взгляд из-за рубежа на Беларусь является поверхностным. Поэтому депутат Европарламента воспользовался возможностью и приехал к нам, чтобы лично ознакомиться с положением дел в стране.

Виктор Успаских, депутат Европарламента от Литовской Республики:

Самое главное, надо дать народам свободно общаться между собой. От этого мы выиграем.