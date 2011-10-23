Евразийский союз: Простые граждане смогут работать без проблем в любой из стран-членов

Эта первая гласная переписка между Лукашенко и Путиным. Обе статьи в «Известиях» — это часть единого целого — создание Евразийского союза и сверка своих позиций. Мнение Александра Лукашенко по вопросу интеграции разделяет Владимир Путин. Владимир Путин, председатель Правительства Российской Федерации:

Я читал статью, она мне очень понравилась. Президент Беларуси ясно и четко показал преимущества, которые получают наши экономики в случае реализации наших интеграционных планов. И я с этим анализом полностью согласен. Только объединение на государственно-равных правах могут привести к тому, что все страны будут работать с полной отдачей.

Интеграция интеграцией, но, считает белорусский Президент, краеугольный камень – это суверенитет наших государств, который не отменяет даже самая тесная интеграция. Сахиль Искандеров, политолог (Азербайджан):

Он как политик прекрасно понимает, что для остальных постсоветских республик, для народов этих республик очень ценно понятия «суверенитет» и «независимость». Я думаю, когда Александр Лукашенко выдвигал эту идею, он имел в виду глубокую экономическую интеграцию.

Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии России:

Президент Лукашенко отмечает справедливо, об этом не шла речь раньше, что вообще целью этой евразийской интеграции является не делегирование суверенитета, а сохранение суверенитета, то есть все это делается, чтобы укрепить суверенный позиции государств: и Беларуси, и России, и Казахстана.

Экономический аспект. Александр Лукашенко уверен, что кроме равенства партнеров, необходимо и «равенство условий хозяйствования с равным доступом к единой энергетической и транспортной системе». Минск хочет равного к себе отношения несмотря на экономический и политический вес стран. Леонид Заико, экономист (Беларусь):

Это большой вызов. Даже в Таможенном союзе Беларусь является достаточно малой величиной. Соотношение экономик России и Беларуси где-то 1:16. И мировая практика показывает, что малые страны попадают в орбиту и они, в общем-то, оказываются на периферии. В советское время нечто похожее было.

Елена Семак, кандидат экономических наук (Беларусь):

Путин подчеркивал, Лукашенко подчеркивал, что это не будет восстановление Советского Союза ни в коей мере, а это будет новое интеграционное объединение на равных принципах, на равных условиях, выработанных мировым сообществом уже.

Владимир Улахович, политолог (Беларусь):

На это как раз и существуют процедуры согласования, которые должны защищать национальные интересы и регулировать разделение труда. Это предмет для политического обсуждения, для принятия решения на политическом уровне. Так, кстати, происходит в Европейском Союзе.

Президент рассчитывает, что Евразийский проект может быть притягательным полюсом и для других стран. В первую очередь для Украины. Она бы уравновесила позиции внутри «тройки». Всеволод Шимов, политолог (Беларусь):

Одним из основных противоречий (на это наш президент неоднократно указывает), конечно, является дисбаланс в экономической структуре между странами-участницами. Россия и Казахстан – это страны преимущественно сырьевой экономики, Беларусь — это страна с экономикой, перерабатывающей. Конечно, здесь наши интересы во многом не совпадают. Если бы к этому объединению присоединилась Украина, то мы бы получили более гармоничную структуру, когда, с одной стороны, Беларусь и Украина представляют собой блок индустриальных стран с перерабатывающей экономикой, а, с другой стороны, такие сырьевые гиганты, как Россия и Казахстан.

«Интеграционные устремления, – рассуждает Президент Беларуси, – не политические игрища, а реальные предпосылки улучшения благосостояния человека». Прообразом единой системы соцгарантий, равного доступа к образованию, услугам здравоохранения, свободе передвижения, выбора места жительства и ведения бизнеса послужило Союзное государство. Этот опыт будет и далее использован в более глобальном формате. Гульжан Каракусова, доктор экономических наук (Казахстан):

Внутри этого Единого экономического союза независимых государств мы с вами как простые граждане можем работать без всяких бюрократических проволочек, без получения разрешений там, куда нас пригласили.

Александр Лукашенко не один раз говорил, что развал Советского Союза – это трагическая ошибка 20 века. И, как приверженец интеграции, считает, что идеи объединения – это естественный путь развития для Беларуси. И сейчас на основе Таможенного союза и Единого экономического пространства можно получить полноценный экономический союз. Валихан Кайсаров, политолог (Казахстан):

Чтобы каким-то образом защитить собственную экономику, население, от зависимости от других экономических союзов, нужно создавать Единое экономическое пространство, Евразийский Союз.

Юрий Крупнов, председатель движения Развития (Россия):

Будет создан прецедент именно новой реальной экономики – физической, если хотите, экономики, а не экономики «пузыря» спекулятивного. На самом деле это гигантский вклад в стабилизацию мировой финансовой системы. Я думаю, что у нас не получится просто стабилизировать, а придется создавать новую финансовую систему, где, конечно, роль доллара будет кардинально пересмотрена. И это большой плюс Европе.

Евразийский союз президент видит неотъемлемой частью общеевропейской интеграции, ключевым региональным игроком. Он предлагает такое отношение «тройки» и Евросоюза, «которое привело бы к созданию общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока». «Создание серьезных объединительных союзов – верный шаг к стабильному миру», уверен Александр Лукашенко. Владислав Шурыгин, заместитель главного редактора газеты «Завтра» (Россия):

Появление на границах ЕС такого мощного образования, как Евразийский Союз, конечно, в какой-то степени способно быть подпоркой для Европы. Потому что главная вещь, которой не хватает Европе, – ресурсы, финансовые, энергетические, людские.