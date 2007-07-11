Эвакуированные из сектора Газа белоруска и ее семья прибыли в Оршу

Белорусы не были на Родине полтора года.

Муж Александры Эйныш - Насер Махди говорит, что обстановка в секторе Газа сейчас очень напряженная и выехать за территорию страны практически невозможно.

Напомним, белоруска с двумя детьми и мужем-палестинцем накануне вечером прилетели в Москву на борту самолета российского МЧС. Семью наших соотечественников встретили в аэропорту консульские сотрудники посольства Беларуси в России. Они оказали необходимое содействие в организации отправления семьи на родину.

Палестинец Насер Махди желает получить белорусское гражданство и устроится на работу по своей специальности - врача-травматолога. Его же супруга Александра Эйныш на родине снова намерена работать в больнице акушером-гинекологом, поскольку за ней сохранилось место, предусмотренное законодательством об отпуске по уходу за ребенком до трех лет. У Александры в Орше живет отец, а у ее мужа в секторе Газа осталась мать. Сейчас в планах семьи начать строить жизнь заново. Беженцы считают, что в Беларуси для этого есть все условия.

Отметим, эвакуация граждан Беларуси проходила по той же схеме, что и в конце июня, когда из сектора Газа была вывезена первая группа наших соотечественников в составе семи человек. Тогда были эвакуированы две женщины и пять детей.

К настоящему времени из сектора Газа при содействии российской стороны эвакуированы 10 белорусских граждан. Оставшиеся в секторе Газа наши соотечественники пока не обращались с просьбой об эвакуации, отметили в посольстве Беларуси в Израиле. В настоящее время контакт установлен с 11 гражданами Беларуси. Это три женщины и девять детей.

Посольство Беларуси в Израиле ведет переговоры с израильской стороной, чтобы белорусы, проживающие в Палестине, могли беспрепятственно покидать ее территорию и возвращаться обратно. Однако, это долгосрочная задача, и она решается в контакте с дипмиссиями других стран, аккредитованными в Израиле, в том числе - России, Украины и Молдовы.

