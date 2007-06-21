Эвакуация из сектора Газа граждан СНГ проходит спокойно

Прибытие самолета МЧС России с семью эвакуированными из сектора Газа гражданами Беларуси ожидается в районе 18:00 по минскому времени в московском аэропорту "Домодедово".

Из столицы Иордании - Аммана - авиалайнер вылетел в 14:00 и через 4 часа должен приземлиться на российской земле. Всего на борту Ил-62 - 80 человек, в том числе 48 детей. Группа россиян, а также граждане Беларуси покинули сектор Газа накануне. Затем в тот же день с территории Израиля на автобусах их доставили в столицу Иордании.

Сотрудники российского посольства в Газе сообщили, что эвакуация проходит "очень хорошо", никаких проблем в ходе нее не возникало. В общей сложности из зоны конфликта эвакуированы семь белорусских граждан и 72 россиянина. В посольстве Беларуси в России уже все готово к приему соотечественников.

Тем временем, в самой в Палестине раскол между ведущими политическими силами обозначился еще резче. В секторе Газа прошла многотысячная акция протеста. Гнев сторонников движения ХАМАС вызвали слова председателя национальной администрации Махмуда Аббаса - он обвинил движение в незаконном захвате власти и назвал его лидеров террористами. Это первое телеобращение Аббаса к палестинцам с тех пор как движение ХАМАС установило контроль над сектором Газа.