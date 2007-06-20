Эвакуация граждан СНГ из сектора Газа отложена

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной.

Накануне была отложена эвакуация граждан СНГ на день. Это произошло из-за необходимости срочно вывезти из региона раненых палестинцев. В связи с транспортировкой пострадавших, израильские власти временно открыли КПП "Эрец" - единственный пешеходный переход из сектора Газа.

В настоящий момент в списках на эвакуацию из зоны конфликта остается около 300 граждан стран СНГ. Ожидается, что они смогут покинуть палестинский сектор уже сегодня. Граждане Беларуси, а их по предварительным данным около 10, могут быть эвакуированы из сектора Газа авиарейсами России или Украины.

Посольство Беларуси в Тель-Авиве находится в тесном контакте с диппредставительствами России и Украины. С ними достигнута предварительная договоренность об оказании возможного содействия в эвакуации граждан Беларуси. По телефонам, которые вы видите на наших экранах, можно узнать всю информацию о выезде из зоны конфликта.