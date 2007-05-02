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Эстония предлагает Евросоюзу ввести санкции против России

02 мая 2007 08:28
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Глава МИД Эстонии обвинил Россию в организации массовых беспорядков в Таллинне после сноса памятника Воину-освободителю.

Урмас Паэт потребовал от российских властей к 9 часам утра 2 мая устранить пикеты от здания эстонского посольства в Москве. В противном случае, дипмиссия прекратит оказывать консульские услуги, заявил Паэт.

Между тем, молодёжные организации, пикетирующие здание эстонского посольства с 24 апреля, намерены продолжать акцию до 9 мая включительно. Отметим, что протест россиян против действий эстонского правительства не ограничивается выступлениями в Калашном переулке. Население Москвы и ряда других регионов России бойкотировали торговлю эстонскими товарами. Представители российского бизнеса тоже заявили о намерении прекратить любые виды сотрудничества с Эстонией.

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