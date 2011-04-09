Есть серьезный потенциал по обучению африканских студентов в Беларуси

Беларусь и Зимбабве должны более интенсивно развивать отношения. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь в Минске с вице-президентом африканской республики Джоном Нкомо. Президент Беларуси назвал этот визит историческим и обратил внимание на выгодное географическое и стратегическое положение Зимбабве на Африканском континенте.

Стране сейчас предстоит крупная сельскохозяйственная реформа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Для этого потребуется немало техники, в числе которой могут оказаться белорусские тракторы или комбайны. Есть серьезный потенциал и по экспорту аграрных технологий, обучению африканских студентов в Беларуси. Могут быть значительно расширены поставки белорусских калийных удобрений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы бы очень хотели и, видимо, так и будет, что с этого дня мы начнем более интенсивно налаживать отношения между нашими странами.

Вы занимаете очень выгодное географическое и стратегическое положение в Африке. Мы надеемся, что сотрудничество с вашей страной позволит нам расширить с вашей территории сотрудничество с другими государствами Африки. Потенциал Беларуси в аграрной сфере и промышленности может быть востребован в Африке.

Та продукция, которая создается в Беларуси, будет выгодна для Вашей страны. Мы готовы способствовать тому, чтобы создавать в Вашей стране совместные предприятия по выпуску подобной продукции. Такой опыт у нас имеется.

Джон Нкомо, вице-президент Республики Зимбабве:

Хотел бы поблагодарить Вас, господин Президент, за эту встречу. Это действительно возможность для Зимбабве открыть новую страницу в отношениях. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с Беларусью.

За последние три дня я посетил в Беларуси несколько предприятий и уезжаю в уверенности, что ваша страна может многое предложить Зимбабве.