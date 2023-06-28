«Если мы хотим мира, нам необходимо искать нечто общее». Психолог о сотрудничестве Беларуси и Ирана

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Во время вчерашнего общения с журналистами глава государства подчеркнул, как стремительно в наше время расцветает метод информационно-психологической войны. И желая в этих условиях сохранить в мире гармонию, важно смещать фокус на поиски общего. Вместо привычки поставить акцент на разнице. Ведь психологически это прочный задел для возможной дружбы. Противопоставление же, напротив – обычно задел для вражды. Вспомним, к примеру, как проходил один из визитов главы государства в Иран. Где, несмотря на разницу языков и культур, Александра Лукашенко приняли как родного. Сама поездка ярко продемонстрировала, насколько конструктивно можно выстроить взаимные отношения, если поискать точки соприкосновения.

Например, один из первых тезисов Александра Лукашенко при переговорах с иранским лидером прозвучал на символичном языке их национальных пословиц и поговорок: «Друг – это милость Божья!». С одной стороны, это иносказательно транслировало уважительное и внимательное отношение к другой культуре. Что психологически очень важно, когда выстраиваются отношения с народом иной национальности. Ведь это транслирует принципиальную установку в перспективе на будущее – готовность Беларуси искать и находить общий язык со своими деловыми партнерами. Эта деталь вносит в контакт особого рода душевность и в то же время дает понять: белорусскому лидеру можно довериться.

Для страны под давлением зарубежных санкций за свою уникальность и самобытность такое принятие очень ценно. А с другой стороны, озвученный тезис на языке культуры народа Ирана нес еще один значимый философский посыл: «Друг – это божья милость. И я верю, что приехал к друзьям!», – обращается к символизму иранских пословиц и поговорок белорусский лидер, чтобы донести свое отношение наиболее понятно. Преодолев возможные языковые преграды, не теряя значимых акцентов при переводе. И если с тезисом о друзьях все понятно, то что значит «Божья милость» в контексте отношений наших двух стран? И как вообще эта пословица связана с современной политикой?

Более 40 лет Иран пребывает под санкциями. Не секрет, что таким способом теперь коллективный Запад наказывает свободолюбивых и непокорных. Выжить и сохранить себя – путь более трудный, чем опустить руки и подчиниться. Но на этом пути очень важна кооперация.