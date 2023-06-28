«Если мы хотим мира, нам необходимо искать нечто общее». Психолог о сотрудничестве Беларуси и Ирана
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Во время вчерашнего общения с журналистами глава государства подчеркнул, как стремительно в наше время расцветает метод информационно-психологической войны. И желая в этих условиях сохранить в мире гармонию, важно смещать фокус на поиски общего. Вместо привычки поставить акцент на разнице. Ведь психологически это прочный задел для возможной дружбы. Противопоставление же, напротив – обычно задел для вражды. Вспомним, к примеру, как проходил один из визитов главы государства в Иран. Где, несмотря на разницу языков и культур, Александра Лукашенко приняли как родного. Сама поездка ярко продемонстрировала, насколько конструктивно можно выстроить взаимные отношения, если поискать точки соприкосновения.
Например, один из первых тезисов Александра Лукашенко при переговорах с иранским лидером прозвучал на символичном языке их национальных пословиц и поговорок: «Друг – это милость Божья!». С одной стороны, это иносказательно транслировало уважительное и внимательное отношение к другой культуре. Что психологически очень важно, когда выстраиваются отношения с народом иной национальности. Ведь это транслирует принципиальную установку в перспективе на будущее – готовность Беларуси искать и находить общий язык со своими деловыми партнерами. Эта деталь вносит в контакт особого рода душевность и в то же время дает понять: белорусскому лидеру можно довериться.
Для страны под давлением зарубежных санкций за свою уникальность и самобытность такое принятие очень ценно. А с другой стороны, озвученный тезис на языке культуры народа Ирана нес еще один значимый философский посыл: «Друг – это божья милость. И я верю, что приехал к друзьям!», – обращается к символизму иранских пословиц и поговорок белорусский лидер, чтобы донести свое отношение наиболее понятно. Преодолев возможные языковые преграды, не теряя значимых акцентов при переводе. И если с тезисом о друзьях все понятно, то что значит «Божья милость» в контексте отношений наших двух стран? И как вообще эта пословица связана с современной политикой?
Более 40 лет Иран пребывает под санкциями. Не секрет, что таким способом теперь коллективный Запад наказывает свободолюбивых и непокорных. Выжить и сохранить себя – путь более трудный, чем опустить руки и подчиниться. Но на этом пути очень важна кооперация.
Что характерно людям в Иране – они народ довольно религиозный, в контексте их веры заложено то, что сопротивление трудностям происходит, как правило, с Божьей помощью. Когда в качестве необходимой поддержки он посылает конкретных людей. К слову, и в православной культуре бытует похожий смысл. В этом мы с народом Ирана довольно близки. Попытки зарубежного гнета при помощи санкций – это у Беларуси с Ираном общее. И справляться с этим вызовом жизни нам так же свойственно схожим образом. А раз уж обе наших страны попали в немилость Запада, то наш дружественный союз – по-своему «милость Божья». Ведь сотрудничество – это заодно и помощь друг другу. Как бы там ни было, в любом разе преодолеть вдвоем трудности проще. «Мы поняли, насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире», – дополнил эту идею наш Президент, совершая визит в Иран. Ведь в потенциале феномен такой политической дружбы может быть хорошей взаимной поддержкой. Если на вызовы жизни реагировать вовремя. Не принимая проблемный вопрос, как тупик. Впрочем, сдаваться не в правилах иранцев и белорусов. Для них и для нас зарубежные санкции – время новых возможностей. В этом философском отношении к жизни два президента так же оказались едины. Международные отношения представляют собой нечто более сложное, чем взаимная выгода двух государств. Они все равно, как правило, очень личностны. Доверие появляется именно к человеку. В числе основных личных качеств, что предпочтительны для иранских людей – способность держать свое слово, которое ранее дал. И планируя с кем-то сотрудничать, там непременно оценят, характерно ли человеку исполнять свои обещания. Эту особенность белорусского лидера выделял тогда и вице-президент Мохаммад Мохбер: «Я читал историю Вашей карьеры и заметил, что Вы являетесь хорошим исполнительным директором. Хорошо руководите работой!».
Для иранских партнеров последовательность Александра Лукашенко значило то, что на него можно положиться, а для нашей страны это адресное доверие к белорусскому Президенту означало перспективное сотрудничество. И что еще уникально было для данной поездки: по случаю визита Александра Лукашенко в Иран своего рода благословение на содружество наших стран озвучил аятолла Али Хаменеи. Как уже отмечалось немного ранее, в Иране характерна неразрывная связь между религией и политикой. И одобрение местного Верховного лидера в данном случае – очень значимо и почетно. К слову, и оно на сей раз прозвучало адресно.
В контексте настоящего времени вернуться к этому опыту было важно, чтобы еще раз понять – никогда противопоставление не приводило общество к дружбе. И если мы хотим мира, нам необходимо искать нечто общее.