Если людям там удобно проводить свадьбу – пусть проводят: Президент поддержал право агроэкоусадеб на оказание допуслуг

Новости Беларуси. Либеральный подход или раскрепощение деловой инициативы: Президент поддержал предоставление агроэкоусадьбам права оказывать дополнительные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 сентября в центре разговора у главы государства проекты указов по совершенствованию ремесленной деятельности и развитию агроэкотуризма в Беларуси. Это часть пакета законопроектов по либерализации бизнеса, подготовленного по поручению главы государства. Оксана сама себе начальник. Квартира для нее и офис, и производство. Но и основная рабочая сила – это собственные руки. 8 лет жизни ремесленником – считай, сложившийся бизнес. За изготовлением и продажей мягких игрушек скрываются и законодательные твердыни, которые не всегда удается преодолеть.

Оксана Смольская-Кулик, ремесленник:

Единственная у нас сложность – это если к нам обращаются люди из-за границы. Потому что согласно пока еще действующему указу, мы не можем продавать дистанционно. Мы можем продавать только на ярмарках либо сдавать по договору комиссии в магазин. Ну сложно объяснять человеку, когда он видит фото игрушки в соцсетях. Вопрос «Сколько стоит?» и «Как приобрести?», а ты ему отвечаешь, что ты не можешь этого сделать. Поэтому приходиться отказывать. Обсуждаемые изменения по раскрепощению деловой инициативы позволят ремесленникам торговать хоть по почте. Больше возможностей появится и в использовании интернета. Таких, как Оксана, в Беларуси сегодня 23 тысячи. В Министерстве экономики полагают, что после либерализации законодательства число ремесленников может удвоиться. А вклад всего бизнеса в ВВП Беларуси увеличится с 28 % до 40 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы фактически снимаем все барьеры, которые, может, где-то и должны быть и которые во всем мире имеются. Не барьеры, а требования жесткие. Мы их снимаем. С другой стороны, я требовал это, жесточайшая ответственность бизнесменов, руководителей компаний за результат, за то, что происходит у них на фирме и в компании. Допустил какие-то просчеты, не дай Бог погибли люди, я прямо скажу: «Собирайся и иди в тюрьму». А как иначе? Вот вам свобода и никакой ответственности? Нет. Кстати, у бизнесменов (я со многими уже встречался и разговаривал) – абсолютно правильно понимают это – и, наоборот, меня уже многие предупреждают: «Смотрите, не уйдите от контроля за нами». Я говорю: «Вы же бизнесмены! Как вы так говорите?» Как я говорил, если вы не хотите потерять управляемость в экономике и, дословно говорю, «породить в стране бардак», контроль должен быть. Я против излишнего контроля. Надо оставить те контрольные функции, которые нужны государству. Еще раз публично вас предупреждаю: вы главный ответственный за эти нормативно-правовые акты. Три их сегодня. Как и те министры, которые докладывали на прошлой неделе, министр по налогам. Я их предупредил категорически, что за это предложение вы несете персональную ответственность. Не дай Бог мы здесь нагородили каких-то норм, которые не дадут результата. Спрашивается, зачем вздыбили страну? Прописали нормы, которые потом окажутся мертворожденными? Этого быть не должно, пыль пускать в глаза никому не надо.

Бизнесу дают зеленую улицу, но и спрос с деловых людей будет серьезный, если нарушение несет большую общественную опасность. Одновременно появится понятие соразмерности ответственности и наказания, чтобы не случалось перегибов. Предлагатся уменьшить штрафы по 45 административным нарушениям. Появится и такое понятие как «предупреждение» вместо штрафа. Ничего подобного в СНГ пока нет, Беларусь на этом поле будет первой. Учтены нарекания по конфискации имущества.

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:

Конфискации, на наш взгляд, необходимо применять только в отношении тех вещей, которые запрещены к обороту. Например, фальсифицированный алкоголь, либо продукция, которая заражена радионуклидами. То есть то, что действительно запрещено к обороту. Предусматривается, что не будет полностью конфисковываться полностью весь доход, как это делается сейчас в отношении, например, незаконной предпринимательской деятельности. Готовящийся пакет документов позволит не только развиваться бизнесу в Беларуси быстрее, но и помогать с самозанятостью в сельской местности. Например, агротуризм. Раньше нужно было много времени посвятить бумажной волоките, чтобы получить право зарабатывать на любителях отдохнуть в усадьбе. Сегодня есть просто домик в деревне? Пожалуйста, делай бизнес! Не получается с туристами? Сдавай на выходные или под праздники.

Александр Лукашенко:

В основном это семейный бизнес. Я бывал в таких агроэкоусадьбах и видел, как отдыхают там люди. И это нормальные заработки. Запрещали там банкеты, свадьбы и так далее. Сейчас предлагается убрать эти запреты. И если людям там удобно провести там день рождения или свадьбу – ну и пусть проводят, не вопрос, если им это удобно. В 2016 году белорусские агроусадьбы выбрали туристы из 74 стран, так что потенциал для развития этого сектора экономики есть. А скоро его подкрепят обновленным законодательством. Евгений Горин, СТВ:

Уже сейчас развитие агроэкотуризма в Беларуси набирает хорошие темпы. За 10 лет в Беларуси тех, кто решил заняться этой сферой, стало больше в 40 раз. На селе хватает пустующих зданий. Оказывается, возможность безвозмездно передавать их ремесленникам в законе уже имеется. Даже больше – отдавать в собственность.