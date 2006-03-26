ЕС и США нагнетают антибелорусскую истерию

Европейский союз и США находятся на грани антибелорусской истерии."Они либо позволяют кому-то вводить себя в заблуждение, либо сами вводят в заблуждение европейскую и американскую общественность", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси. Министерство иностранных дел уже подчеркивало, что Евросоюз и США, комментируя ситуацию в Беларуси, настойчиво пытаются выдавать желаемое за действительное. "Для объективных наблюдателей очевидно - ситуация в Республике Беларусь является абсолютно спокойной. В этой связи настоятельно призываем Европейский союз и Соединенные Штаты прекратить попытки ее дестабилизации извне", - подчеркивается в заявлении пресс-секретаря МИД. МИД Беларуси также призывает ЕС и США обратить внимание на масштабное использование силы органами правопорядка против демонстраций в столице одного из крупнейших государств Европейского союза, включая водометы, гранаты со слезоточивым газом, дубинки и другие спецсредства. "Настойчиво рекомендуем ЕС и США применять единые для всех стандарты оценки действий правоохранительных органов, как в Беларуси, так и в своих собственных странах", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси.