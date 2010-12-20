Ермошина: За день выборов было подано три заявления от наблюдателей, которые можно считать серьезными

Итоги выборов будут подведены в течение 10 дней с учетом рассмотрения поступивших жалоб. Их немного, в основном, все конфликтные ситуации разрешались на местах.

Лидия Ермошина:

Сейчас мы можем говорить о том, что у нас есть жалоба от кандидатов Некляева и Санникова, поданная утром 19 декабря. Она касалась вопроса признания недействительным всего периода досрочного голосования и всех голосов, поданных досрочно. Естественно, это заявление, поскольку оно касается уже итогов выборов, будет рассматриваться при составлении итогового протокола.

Пока остальные претензии по итогам выборов в Центральную комиссию не поступали, но я думаю, что это, прежде всего, связано с тем, что большинство кандидатов и их сторонников находятся в определенном шоке после вчерашних событий и, может быть, еще не готовы как-то отреагировать.

Да и национальные наблюдатели, которые было очень много вчера, 39 тысяч — мы перекрыли свой рекорд, в 2006 году их было 32 тысячи человек — были очень активны в первой половине дня, далее они, наверное, копили силы на вечер, на подсчет голосов. Пока они тоже никаким образом не объявлялись.

Вчера за день выборов, по сути дела, было подано три заявления от национальных наблюдателей, которые можно считать серьезными. Два по Минской области и Минску, касающиеся того, что избиратель пришел на участок, и в графе против его фамилии уже была подпись, что свидетельствует о том, что кто-то за него проголосовал. Это заявление находится в прокуратуре Республики Беларусь. При необходимости будут приняты меры реагирования. Что касается второго подобного заявления, с этим разобрались: в списке много однофамильцев, что и привело к данной ошибке. Избиратель удовлетворен. По Новополоцку был составлен по одному из участков протокол о вбросе 15 бюллетеней, который, правда, произошел не по вине комиссии, а по вине какого-то избирателя, как указал наблюдатель. Однако, и сам избиратель, и время, и место являются тайной, и остальные наблюдатели данную информацию не подтвердили.