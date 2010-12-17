Ермошина: Сведения о голосовании мы начнем оглашать в 20.00 19 декабря

Информационный центр ЦИК презентовали в Минске. Именно сюда будет стекаться самая свежая информация о ходе голосования на выборах. Уже с утра 19 декабря в режиме нон-стоп начнут проходить пресс-конференции с участием главы и членов Центризбиркома.

Все данные по явке избирателей, о возможных нарушениях в ходе голосования и главное — предварительные итоги выборов — будут озвучены именно здесь.

Правда, как отметила Лидия Ермошина, в этот раз из-за чрезвычайно большого числа претендентов на президентский пост — предварительные результаты выборов, скорее всего, объявят утром 20 декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Более четырех кандидатов у нас в последние годы и не было. Сейчас их десять. Естественно, это удлинит процедуру подсчета голосов. В 20.00 мы огласим сведения о голосовании с так называемых закрытых участков. Дело в том, что там подсчет голосов начинается тогда, когда проголосовал последний избиратель, включенный в список — то есть, где-нибудь в середине дня в день выборов, 19 декабря. По крайней мере, СМИ уже будет ясна тенденция, по которой идет волеизъявление избирателей. Кроме этого, в это время пойдут данные экзит-полов. В 23.00 комиссии сообщат промежуточные сведение по бюллетеням, обработанным к этому времени. Последняя пресс-конференция, думаю, будет под утро — 3-4 часа утра. Это будут уже предварительные итоги.

Инфоцентр по традиции разделили на три площадки. Это место для проведения пресс-конференций, сам пресс-центр, оборудованный компьютерами, доступом в интернет и международной телефонной связью. На третьей площадке — эксперты, политологи и десятки съёмочных групп телеканалов из 50 стран мира будут в прямом эфире выдавать информацию о ходе выборов в Беларуси.

При инфоцентре уже аккредитовались более тысячи журналистов, 670 из них — представители иностранных СМИ. Сегодня они задали главе Центризбиркома вопросы по актуальным моментам избирательной кампании. Один из них касался скандалов и провокаций с целью сорвать работу избиркомов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Наблюдатель открыл ящик для голосования, сорвав пломбу, которую клеил член комиссии. Член комиссии этот ящик заклеил, подтвердив, что все правильно. Потом вместе с наблюдателем они стали срывать, фотографировать, кричать, что это международный скандал, что всех выведут на чистую воду. При этом вели себя непотребно, ужасно и оскорбительно. В связи с этим участковая избирательная комиссия обратилась в администрацию одного из районов Минска с просьбой вывести из состава комиссии указанное лицо. А наблюдатель лишен аккредитации.