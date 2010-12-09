Ермошина: Предоставлять кандидатам в президенты дополнительное эфирное время на радио и телевидении нецелесообразно

Центризбирком отказал в предоставлении кандидатам в президенты Беларуси дополнительного эфирного времени на радио и телевидении. Такое решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Далеко не все кандидаты использовали даже то время, которое им было бесплатно предоставлено.

Некоторые уходили с теледебатов. Выступали в прямом эфире лишь 7 из 30 предоставленных минут, отказывались от участия в радиодебатах. В связи с этим выделять кандидатам дополнительное эфирное время не представляется целесообразным, считает ЦИК, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Если проанализировать заявки, которые поданы на проведение массовых мероприятий, то по стране их подано всего лишь более 100. Одна треть всех поданных заявок — от действующего президента и его доверенных лиц от его инициативной группы. Остальные кандидаты, по сути, уклоняются от непосредственной работы с избирателями, делая упор прежде всего на предоставление дополнительного эфира по телевидению и радио. Наверное, это самое простое.