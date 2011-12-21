Ермошина: Парламентские выборы — это самые сложная избирательная компания и для меня, и для Центризбиркома

У белорусских парламентариев завершилась осенняя сессия. На заключительном заседании сенаторы дали согласие на назначение Лидии Ермошиной председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Ранее указ о назначении Лидии Ермошиной главой Центризбиркома подписал глава государства.

Представляя членам Совета Республики вновь назначенного председателя Центризбиркома, глава Администрации Президента Владимир Макей отметил, что она имеет богатый практический опыт работы и внесла большой вклад в развитие избирательной системы страны.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Она всегда была на виду. Особенно в периоды важны политических компаний. И мы все это видели. Видели ее ответственный подход к делу и конкретные результаты ее напряженной работы.

За период работы в качестве председателя Центризбиркома Лидия Михайловна зарекомендовала себя высокопрофессиональным юристом, принципиальным политиком.

А ближайшие для страны выборы — в Палату представителей Национального собрания Беларуси — состоятся не позднее сентября 2012 года. Об этом сообщила сегодня председатель ЦИК. Лидия Ермошина напомнила, что полномочия действующего парламента заканчиваются 25 октября. Подготовка к предстоящим выборам начнется в самое ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Следующий год самый сложный. Вообще, парламентские выборы — это самые сложная избирательная компания и для меня, и для Центральной избирательной комиссии. И я бы сказала, что, с точки зрения величины и количества избирательных споров, парламентские выборы насыщенные и сложнее, чем выборы президента. Может быть, потому что очень много споров и жалоб именно со стороны кандидатов. Их гораздо больше, чем кандидатов на пост президента.