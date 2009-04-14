Эмир Катара: Мы здесь для того, чтобы подписать конкретные соглашения

С официальным двухдневным визитом в Беларусь прибыл Эмир государства Катар

Эмир Государства Катар свою родину покидает редко. Поэтому немногочисленные визиты первого лица этой страны – свидетельство, во-первых, – глубокого уважения первого лица этого государства к посещаемой земле, а во-вторых, – наличие точек соприкосновения. В нашем случае, объединяющем фактором может стать экономическое взаимодействие.

Речь в первую очередь идет об инвестициях. Еще во время визита Александра Лукашенко в Катар был подписан ряд документов, и в том числе соглашение – о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций. Прямо из аэропорта Эмир поехал на встречу с Александром Лукашенко. Двухдневный визит содержит обширную программу, но приоритет отдается торгово-экономической сфере. Общаясь с Эмиром, Президент подтвердил, что Беларусь готова создать выгодные условия для катарского бизнеса.

– Наше географическое преимущество в том, что мы являемся центром Европейского континента и готовы предложить вам ряд вариантов, по которым вы можете работать, инвестировать в Беларусь, – отметил Александр ЛУКАШЕНКО.

Восточный гость не скрывал деловых намерений своего визита.

– Цель нашего визита – укрепление сотрудничества. Мы готовы его развивать в различных сферах и направлениях, наши интересы обширны, – сказал Эмир государства Катар шейх Хамад бен Халифа аль-Тани. – Один из них информационные технологии. Мы здесь для того, чтобы подписать конкретные соглашения.

Общение в узком составе длилось более часа. Расширенный формат конкретизировал круг обоюдных интересов. Катар сегодня одна из самых успешных стран. Например, ВВП на душу населения у них в 2 раза больше, чем в любой развитой стране – 68 тысяч долларов. Несмотря, на огромное расстояние, разделяющее Беларусь и Катар, есть все необходимые предпосылки для налаживания полноценных отношений. Потенциальный интерес для Беларуси может представлять подключение к программам Катара помощи развивающимся государствам. Мы вполне можем поставлять свою продукцию, например, сельхозтехнику, для некоторых стран Азии и Африки. А для строительных катарских проектов – поставлять дорожно-строительную технику, грузовики. Причем география проектов очень обширна: ЮАР, Марокко, Алжир, Тунис, Египет, Мавритания, Джибути и Судан. Об этом и договорились на высшем уровне.

– Мы условились осуществлять ряд совместных проектов третьих стран. Проектов, которые послужат на пользу, как нашим государствам, так и развитию развивающихся стран, – отметил Эмир государства Катар шейх Хамад бен Халифа аль-Тани.

– Я очень рад, что мы достигли согласия работать вместе в третьих странах, в реализации конкретных программ. Особенно в тех государствах, в которые вы инвестируете, которым вы помогаете, – сказал Александр ЛУКАШЕНКО.

Со своей стороны Беларусь может поспособствовать выходу Катара на европейский рынок плюс дать серьезный карт-бланш на приток инвестиций в нашу страну. Деловым кругам Катара направлены соответствующие предложения.

– Мы в Беларуси видим серьезную перспективу активизации экономического взаимодействия с Катаром. Прежде всего – в инвестиционной области, отметил Александр ЛУКАШЕНКО. – Ваш интерес может быть реализован в энергетике, телекоммуникациях, строительной отрасли, сельском хозяйстве, создании совместных производств промышленных товаров и продуктов питания, коммерциализации имеющихся у нас высоких технологий, туризм, спорт, гостиничный бизнес.

В ходе встречи с Александром Лукашенко, восточные гости подтвердили желание инвестировать в Беларусь. В первую очередь – в сферу телекоммуникаций и высоких технологий. Кроме этого, катарская сторона пригласила белорусских специалистов посетить Катарский фонд научных исследований и социального развития, для определения конкретных проектов сотрудничества.

– Я очень рад, что мы с вами поговорили здесь в узком составе. И охарактеризовать итог этого разговора можно следующим образом: сотрудничая в Катаре, в третьих странах и в мире вообще, на основе белорусских технологий, белорусской техники, с участием финансов катарской стороны, – это принесет нам с вами, и другим государствам, где мы будем сотрудничать, очень большие дивиденды.

В заключение, стороны подписали межправительственное соглашение. Им учреждается совместный комитет Беларуси и Катара. Эта структура и займется конкретной проработкой направлений двустороннего сотрудничества.

Евгений Горин, Игорь Пучков и Александр Горощенко. Телекомпания СТВ.