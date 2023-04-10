Елфимов: «Трамп предстал в образе жертвы и борца с американским бюрократическим и политическим кретинизмом»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Какая главная отличительная черта хорошего детектива? Кто преступник или чем дело кончится, там неизвестно до самой последней страницы или минуты. Таким образом, знаменитая фраза из рязановской ленты «Берегись автомобиля» относится именно к плохим детективам.

Так хорошая или плохая детективная история разворачивается сейчас в США, причем не в кино, а в жизни? Естественно, имеется в виду нашумевшая история с арестом на два часа Дональда Трампа. Как ни крути, а история очень плохая! Потому как с самого начала мы, да и весь мир, знаем, кто в ней истинные злодеи, чем дело кончится и даже кто станет следующим президентом Америки. Мало того, мы даже знаем, что произойдет после его избрания.

Знает об этом и действующий президент, потому и действует. Не стесняясь в средствах, используя репрессивный аппарат, подкупленных прокуроров и судей. И «закон», который в Америке что дышло: куда повернул, туда и вышло. Это теперь называется «правила».

Не ставьте лешему капканы – подробности здесь.

Но давайте проверим, действительно ли мы все заранее знаем? Итак, злодеи – это вся правящая (пока) Демократическая партия, вся президентская администрация и, конечно же, сам Джо Байден. Есть ли у них мотив для преступления? Конечно, есть: Трамп обещал, придя к власти, не только «осушить вашингтонское болото», как он это обещал в прошлый раз, но и «изгнать из Вашингтона всех негодяев и глобалистов», что звучит куда конкретней. Не хватает только пофамильного списка, но можно не сомневаться, у Трампа в голове он уже есть.

Имеется ли у этих злодеев возможность совершить преступление? Конечно, возможность есть, поскольку абсолютно весь административный ресурс у них в руках, ведь они-то и есть власть.