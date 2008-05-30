Экзамен для Правительства или общение в режиме он-лайн

Кабинет министров отчитывался сегодня перед парламентариями обеих палат.

Такие встречи как лакмусовая бумажка: к каким министрам больше всего вопросов, в таких сферах белорусы находят больше всего изъянов. Ведь тему депутатам подсказывают никто иные, как избиратели.

За трибуной заместитель премьера Виктор Буря. Раскладывает по полочкам прогнозные показатели. Констатирует: до конца года белорусы отпразднуют новоселье на более чем 5 миллионах квадратных метрах жилья, хвалит Минсвязи и ЖКХ, ругает Минтранс. Почти час Виктор Буря говорит об общих тенденциях и цифрах. Еще столько же отвечает на вопросы – парламентарии спрашивают конкретно. Очередь держать ответ подходит к министрам. Депутат Виктор Гуминский выступает с почти законодательной инициативой: закрепить право на бесплатный проезд за женщинами в декретном отпуске, министр труда и соцзащиты предлагает другой выход.

Больших чиновников засыпают вопросами. Министра здравоохранения – по всеобщей диспансеризации, зама по культуре – по грядущему Евровидению. На удивление к обычно самому популярному министру ЖКХ вопросов у депутатов почти не возникло.

По количеству вопросов к тому или иному министерству можно судить о том, что более всего волнует общество. Например, сегодня популярен замминистра образования: спрашивают и о реформе, и о тестировании, и о распределении.

Диалог длится более трех часов. Министры довольны – по своим отраслям отчитались, депутаты ответы зафиксировали - своим избирателям передадут их в ближайшее время. Следующий экзамен – через месяц.

