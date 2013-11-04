Экспрезидента-исламиста Мухаммеда Мурси обвиняют в госизмене. Рассмотрение дела в очередной раз отложено

Новости Египта. Ситуация в Египте далека от спокойной. Сегодня там начался, но сразу же был прерван процесс по делу свергнутого военными президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Бывшего главу государства, который и сам пришел к власти на волне протестных акций, а также его соратников по запрещенному радикальному религиозному движению «Братья-мусульмане», обвиняют в госизмене, подстрекательстве к убийствам, организации беспорядков.

Впрочем, рассмотрение этих дел отложено из-за непрекращающихся выступлений, охвативших крупные города. И, несмотря на введенные меры безопасности, эксперты убеждены, что положение будет только ухудшаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.