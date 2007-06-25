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Эксперты Содружества обсудят развитие атомной энергетики в странах СНГ

25 июня 2007 08:18
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Заседание Комиссии открылось сегодня в Минске в Исполкоме СНГ.Планируются выступления представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, России, Украины на тему развития ядерной энергетики в этих странах. Завтра же участники рассмотрят вопросы сотрудничества по формированию и обмену информационными ресурсами, а также созданию и развитию информационных систем государств-участников СНГ в сфере мирного использования атомной энергии.

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