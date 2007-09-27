Эксперты СНГ выступают за информационную безопасность

Комплексный план и концепцию сотрудничества в этой сфере рассматривают сегодня эксперты СНГ. Пакет этих документов неоднократно дорабатывался. Он уточнялся на четырех заседаниях экспертных групп, последнее из которых состоялось в октябре 2005 года. Утверждение концепции и плана позволит осуществлять целенаправленное сотрудничество стран Содружества для совместной защиты их интересов и безопасности в информационной сфере. В дальнейшем возможна подготовка конкретных межгосударственных целевых программ.