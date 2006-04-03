Эксперты СНГ обсуждают вопросы гуманитарного сотрудничества

Проекты Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству стран СНГ и Договор о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств Содружества на суд экспертов выносились уже дважды - в ноябре и декабре 2005 года.В проекты документов был внесен ряд изменений и дополнений, после чего они были направлены в страны СНГ на доработку. Предложения и замечания поступили от Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Их рассмотрением и займутся на предстоящем заседании члены экспертной группы.