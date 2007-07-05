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Эксперты СНГ обсуждают предложения по миграционной политике стран Содружества

05 июля 2007 10:30
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Сегодня в Минске международные эксперты вырабатывают единые принципы миграционной политики на просторах СНГ. Рабочая группа была создана менее чем за месяц. На заседание прибыли представители 10 государств. Проблема нелегальной миграции - одна из наиболее острых на постсоветском пространстве. По различным оценкам на территории Содружества численность незаконных мигрантов - до 8 миллионов человек. Это немалая часть транснациональной организованной преступности. Бороться с подобным явлением совместными силами будет намного проще, считают специалисты.
# Нелегальная миграция

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