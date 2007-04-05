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Эксперты СНГ обсуждают, как остудить пыл террористов

05 апреля 2007 11:54
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5 апреля в российской Госдуме проходит совместное заседание трех парламентских комитетов.

По мнению депутатов, противодействие терроризму, борьба с   экстремистскими организациями требуют особого внимания, в том числе в связи со сложной обстановкой в Афганистане, где усиливается активность  талибов и других экстремистских группировок. В совместном заседании примут участие помимо парламентариев, высокопоставленные сотрудники Совбеза России, ФСБ, МВД, Минобороны и МИД.

Работа  зон  упрощенного таможенного контроля на совместных границах - еще одна тема, которая обсуждается сегодня экспертами Содружества.  Заседание экспертной группы Совета руководителей таможенных служб государств СНГ сегодня в Москве.  По предложению российской стороны в центре внимания - новые подходы в налогообложении товаров, перевозимых через "зелёные" коридоры. Эксперты также рассматривают пути обмена информацией между сопредельными государствами о транзитных товарах, которые перемещаются через их территории на автомобильном и железнодорожном транспорте.

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