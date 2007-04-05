Эксперты СНГ обсуждают, как остудить пыл террористов

5 апреля в российской Госдуме проходит совместное заседание трех парламентских комитетов.

По мнению депутатов, противодействие терроризму, борьба с экстремистскими организациями требуют особого внимания, в том числе в связи со сложной обстановкой в Афганистане, где усиливается активность талибов и других экстремистских группировок. В совместном заседании примут участие помимо парламентариев, высокопоставленные сотрудники Совбеза России, ФСБ, МВД, Минобороны и МИД.

Работа зон упрощенного таможенного контроля на совместных границах - еще одна тема, которая обсуждается сегодня экспертами Содружества. Заседание экспертной группы Совета руководителей таможенных служб государств СНГ сегодня в Москве. По предложению российской стороны в центре внимания - новые подходы в налогообложении товаров, перевозимых через "зелёные" коридоры. Эксперты также рассматривают пути обмена информацией между сопредельными государствами о транзитных товарах, которые перемещаются через их территории на автомобильном и железнодорожном транспорте.