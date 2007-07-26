Эксперты СНГ обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом

В частности, был рассмотрен проект Программы взаимодействия государств Содружества в этой сфере до 2010 года.Основные задачи документа - дальнейшее укрепление взаимодействия в борьбе с терроризмом, совершенствование национальных законодательств, проведение спецопераций, информационный и научный обмен, взаимодействие в подготовке кадров. На заседании также рассмотрели проект Договора стран СНГ о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.