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Эксперты СНГ обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом

26 июля 2007 14:00
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В частности, был рассмотрен проект Программы взаимодействия государств Содружества в этой сфере до 2010 года.Основные задачи документа - дальнейшее укрепление взаимодействия в борьбе с терроризмом, совершенствование национальных законодательств, проведение спецопераций, информационный и научный обмен, взаимодействие в подготовке кадров. На заседании также рассмотрели проект Договора стран СНГ о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

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