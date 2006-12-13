Эксперты рассматривают проблемы экономической интеграции Беларуси и России

В работе конференции и семинара в российской столице принимают участие заместитель председателя Госдумы России Сергей Бабурин, глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина. В своем интервью глава ЦИК отметила, что 14 декабря в Беларуси завершается регистрация кандидатов в депутаты местных Советов. В их числе 14 граждан России, постоянно проживающих на территории Беларуси. Участие россиян в качестве кандидатов в депутаты местных Советов предусмотрено в белорусском законодательстве, в частности, в Избирательном кодексе. Данная норма была записана в уставе Союзного государства, принятом в 1997 году. Устав уже утратил силу, но Беларусь не отказалась от этого правила, потому что данная норма, прежде всего, политическая, а не юридическая, отметила Лидия Ермошина. К слову, в Российской Федерации для граждан Республики Беларусь подобное положение не действует.