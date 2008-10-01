Эксперты продолжают комментировать прошедшие парламентские выборы в Беларуси

По их мнению избирательная компания была грамотно организована и полностью соответствовала национальному законодательству, а также общепризнанными международным нормам проведения выборов.

"В целом, как одна миссия, так и другая, отмечают прогресс проведения избирательной кампании, - говорит Леонид Гончар, главный специалист управления редакции информационно-аналитического вестника "Политика". - Миссия ОБСЕ отмечает, что выборы прошли в соответствии с белорусским законодательством. Такую задачу мы ставили, и руководство страны, и Президент, и мы с ней справились".

"Что касается наблюдателей от ОБСЕ – наблюдается прогресс даже в этом отношении, - отмечает Елсуков Альберт, доктор философских наук, профессор кафедры социологии БГУ. - То есть оценки всё больше и больше становятся положительными. В целом оценка, которую нам дали зарубежные наблюдатели достаточна высока и это позволяет нам говорит, что выборы прошли на высоком уровне демократичности, свободы, активности, свободы волеизъявления нашего народа."

