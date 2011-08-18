Эксперты: политика санкций США — политика конфронтации

Такая мысль сформулирована международным экспертным сообществом в ответ на последнюю волну недружественных акций США в отношении целого ряда государств мира.

При этом деструктивное начало подобного вмешательства в дела суверенных стран тем более заметно, что при введении торговых ограничений и запретов в ряде случаев страдают интересы даже собственно американского бизнеса. Эту мысль поддерживают и разделяют и белорусские политологи, и рядовые белорусы, к сожалению, знакомые с агрессивной санкционной риторикой Госдепа США не понаслышке. Вот только с каждым подобным демаршем становится все очевиднее: под прикрытием мифической заботы о глобальной демократии скрываются внутриполитические игры в Вашингтоне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Потапейко, политолог:

США в угоду чисто политическим интересам не остановятся перед тем, чтобы нанести ущерб и простым гражданам другой страны, и собственным экономическим интересам. Экономика и свободный бизнес, о которых так много говорят, выступают в роли орудия политиков. Нанести ущерб экономическим интересам страны, нанеся ущерб и самим же себе. Сокращение экономического сотрудничества не выгодно никому.