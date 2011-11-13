Эксперты: Nord Stream не снизит транзит газа через Беларусь

Покупать энергоносители в следующем году Беларусь намерена в большем объеме. Но Россия пока официально не подтвердила, согласно ли она насытить наш аппетит. По официальной информации, топливный баланс Союзного государства должен быть утвержден в ближайшие недели. А не внесет ли какие-то коррективы новый российско-германский проект под названием Nord Stream, по-нашему, «Северный поток», ведь первая ветка газопровода по дну Балтийского моря открыта в минувший вторник. И Россия направила газ в Западную Европу, минуя Беларусь и Украину. Грозит ли это чем-то нашей стране?

Восьмое ноября в России и Германии теперь можно официально объявлять Днем прибытия газа. Именно в немецкий городок Любмин теперь поступает голубое топливо из самого длинного в мире подводного трубопровода Nord Stream. Пятьсот высокопоставленных гостей присутствовали на торжественной церемонии. К символическому вентилю прикоснулись в тот день многие, но крепче всего, сразу двумя руками за него держались Ангела Меркель и Дмитрий Медведев.

Труба Европе обошлась недешево. Стоимость «нити» превысила 10 миллиардов долларов. В финансировании Nord Stream’а приняли участие почти 30 международных банков.

Владельцем и оператором «Северного потока» является международный консорциум Nord Stream. В этой компании «Газпрому» принадлежит 51 процент акций. Остальное – собственность группы европейских фирм. Как известно, российский углеводородный монополист задумал этот проект для того, чтобы уйти от влияния стран-транзитеров. Однако в результате получилось так, что теперь «Газпрому» придется прислушиваться к пожеланиям основных покупателей газа, которые фактически стали совладельцами «Северного потока».

Пропускная способность первой ветки Nord Stream’а — 27 с половиной миллиардов кубометров газа в год. Это составляет примерно треть от тех объемов голубого топлива, которые идут на запад через Украину. По территории же Беларуси сейчас в Европу поставляют почти на 20 миллиардов больше, чем позволяют мощности Северного потока.

Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии (Россия):

«Северный поток» никогда не был альтернативой белорусскому и украинскому маршрутам. Он создавался как дополнение к ним. Эту функцию, видимо, и будет выполнять. Поэтому никаких дополнительных козырей в торге с Украиной и Беларусью «Северный поток» по большому счету «Газпрому» не дает.

Одной трубой у «Газпрома» стало больше. А вот c покупателями могут быть проблемы. Из-за кризиса потребление газа в Европе снизилось. Но по оптимистичным прогнозам оно должно вырасти почти на 200 миллиардов кубометров к 2030 году.

Леонид Григорьев, научный руководитель Российского энергетического агентства Министерства энергетики РФ:

Я не предвижу никаких коммерческих убытков у Беларуси по транзиту в обозримом будущем. Но скорее наоборот, экономический рост идет на севере – в Польше и Германии, а не на юге.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации:

Никуда не денется транзит, потому что кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая, она проходит через Беларусь. Второе — качество правления, ничего не хочу сказать плохого про Украину, в Беларуси оно отчетливо лучше.

А вот если сработает пессимистичный сценарий, то европейцы станут покупать газа меньше. На западе уже сейчас активно ищут альтернативу поставкам из России.

Михаил Ремизов, Президент Института национальной стратегии (Россия):

Сегодня транзитных мощностей больше, чем газа, и больше, чем европейцы готовы купить. Вот главная проблема. И добавим к этому истощение месторождений и необходимость вводить новые. Об этом говорится, но пока это вопрос будущего, который сегодня откладывается.

В прошлом году «Газпром» выкупил 50 процентов акций «Белтрансгаза». Сейчас ведутся активные переговоры по приобретению всего пакета.

Алексей Громов, заместитель генерального директора Института энергетической стратегии (Россия):

Беларусь находится в заведомо более выгодной ситуации, чем Украина именно потому, что экономические интересы России и Беларуси в части развития газотранспортных систем и управления ими сходятся. На базе общности экономических интересов транзиту российского газа через Беларусь ничего не угрожает.

Для Беларуси стоимость газа является даже более существенным вопросом, чем сохранение объемов транзита. Российская сторона – в лице премьер-министра – пообещала ввести понижающий коэффициент на цену голубого топлива. Такая скидка будет привязана к продаже «Белтрансгаза» «Газпрому».

Георгий Гриц, Заместитель председателя Белорусской научно–промышленной ассоциации:

В любом случае за счет транзита газа белорусский бюджет не существенно пополнится. Но белорусский бюджет пополнится, если конкурентоспособность белорусских субъектов хозяйствования будет в целом комплексно повышена.

Показательно, что не озвучены такие цифры, как срок окупаемости «Северного потока» и стоимость прокачки по нему топлива. Может получиться так, что белорусские газопроводы в этом плане окажутся более выгодными.