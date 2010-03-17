Эксперт: Венесуэла для Беларуси — плацдарм для проникновения на крупнейшие рынки Америки

Политолог информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь Александр Филиппов о перспективах белорусско-венесуэльского сотрудничества.

Олег Степанюк (ведущий СТВ): Совместные интересы Беларуси и Венесуэлы многогранны и взаимны. На Ваш взгляд, в каких еще областях мы можем сотрудничать?

Александр Филиппов: Интересы Беларуси и Венесуэлы, как Вы заметили, действительны многогранны.

В политической сфере нас объединяет как схожесть взглядов на наиболее актуальные вопросы международных отношений, так и совместное государственное строительство. Я имею в виду и приверженность идеям многополярного мира, и защиту национального суверенитета, и недопустимость вмешательства в дела других государств.

С экономической точки зрения хочется отметить важность для Беларуси огромного рынка Венесуэлы, востребованность страной новейших технологий, необходимость разработки богатейших венесуэльских месторождений, модернизацию венесуэльской экономики, а также возможность выхода на обширный латино-американский рынок (тем более что Венесуэла инициировала свое присоединение к организации «Меркосур»). Беларусь вполне может использовать Венесуэлу как плацдарм для проникновения на такие крупнейшие рынки, как Бразилию, Эквадор, Перу, Боливию и так далее.

Олег Степанюк: Накануне президенты Беларуси и Венесуэлы договорились о поставках венесуэльской нефти в нашу страну. На Ваш взгляд, каким будет экономический эффект от этих договоренностей?

Александр Филиппов: Конечно, для многих эта новость оказалась ошеломляющей, потому что была неожиданной. Рассматривался американский рынок как рынок сбыта этой нефти, возможность пополнения белорусского бюджета. Мы очень заинтересованы в диверсификации энергоресурсов. Об этом речь идет давно. Дело теперь стоит за Правительством и экономистами, которые должны воплотить в жизнь эти соглашения.

Олег Степанюк: По итогам 2009 года товарооборот между Беларусью и Венесуэлой достиг 600 млн долларов. А это в 120 раз больше, чем в предыдущие годы. Как Вы думаете, удастся ли в 2010 году преодолеть миллиардную планку?

Александр Филиппов: Миллиардная планка была заявлена руководством обеих стран. Я думаю, что это вполне реально: в этом году в Венесуэле открываются три новых совместных белорусско-венесуэльских предприятия по производству тракторов, автомобилей, строительных материалов. Проектов очень много, но мы можем пойти и дальше Венесуэлы, наращивая свое присутствие в Латинской Америке.