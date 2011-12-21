Эксперт: Важнейшим итогом переговоров в Москве стало решение о недопущении размещения военных баз третьих стран на территории стран-участниц ОДКБ

Состоявшиеся в Москве саммиты государств «таможенной тройки» и Содружества позволили проанализировать перспективы, которые страны выигрывают, становясь на путь интеграции.

В кремлевских стенах президенты сформировали состав Евразийской экономической комиссии. Это первое наднациональное образование в рамках нашей торговой кооперации. С января Единое экономическое пространство стартует для Беларуси, России и Казахстана без бюрократических проволочек. Эти вопросы были урегулированы. Подписан и меморандум, по которому Россия, вступая во Всемирную торговую организацию, берет обязательство способствовать присоединению Беларуси и Казахстану к этой организации.

Сергей Сидорский, член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии‎:

Российская Федерация окажет всяческое содействие нашей стране по ведению переговорной позиции, по вопросам, которые уже отработаны в Таможенном союзе по продвижению их в ВТО. И я думаю, что в ближайшее время эта работа самым активным образом будет вестись как со стороны Беларуси, и с помощью наших российских коллег будет сделана достаточно глубокая интеграция, которая позволит в короткий промежуток времени Беларуси выйти на финишную прямую по вступлению в ВТО.

Впрочем, уже само по себе Единое экономическое пространство, до старта которого осталось полторы недели — это мощный импульс для развития Беларуси. Беспошлинное движение наших товаров и услуг на огромном рынке в 165 млн. потребителей позволит создать новые рабочие места, улучшить привлекательность для иностранных инвесторов. Эксперты считают возможный экономический эффект ЕЭП для Беларуси — это 15% ВВП.

Александр Шатько, депутат Палаты представителей, член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России:

Эти союзы дают возможность развиваться стране, эти союзы дают возможность опосредованно вступать в различного рода международные ассоциации. В том числе, наш союз с Российской Федерацией — это прежде всего возможности работать в формате ВТО, хотя и опосредованно через Российскую Федерацию.

Саммит Организации договора о коллективной безопасности укрепил военно-политический блок семи государств сразу по нескольким направлениям. Нашли поддержку белорусские инициативы — оснастить подразделения ОДКБ современным вооружением и техникой, проводить учения для создаваемых совместных войск. Государства могут совместными усилиями ликвидировать последствия техногенных и природных катастроф. Появятся миротворческие силы военно-политического блока.

Павел Потапейко, политолог:

Важнейшим итогом стало решение о недопущении размещения военных баз третьих стран на территории стран-участниц ОДКБ. Во-вторых, надо отметить целый ряд крупных вопросов, таких как укрепление информационной безопасности стран-участниц — это серьёзнейших аспект. Целый ряд вопросов связан с борьбой с наркотрафиком и другими трафиками, с различными аспектами непосредственно военной защиты.

Неформальный Саммит Содружества Независимых Государств стал площадкой для большой дискуссии. Подвели итоги за 20 лет существования СНГ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие годы тому назад мы согласились с реалиями и пошли вперёд. Тот, кто хотел пойти вперед, тот создал Таможенный союз, Единое экономическое пространство, объединился в военно-политический союз – ОДКБ. С Россией мы продвинулись еще дальше, создавая наш союз.

Тому, кто хотел остаться на платформе Содружества Независимых Государств, мы оставили такое право – собираться в этом формате и обсуждать те вопросы, которые мы сегодня можем обсудить.

Значение создания СНГ заключается в том, что есть государства, которые продвинулись значительно в рамках СНГ. Не было бы СНГ, не было бы этих дискуссий, не было бы определенной неудовлетворенности развития в СНГ — мы бы не создали сегодня эти образования.

Сотрудничество в области связи и информатизации станет главным для СНГ в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.