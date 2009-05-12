Эксперт: совместная инициатива стран ЕС, направлена на оказание помощи

9 мая страны ЕС празднуют день Европы. Этому празднику была посвящена проведенная в белорусском национальном пресс-центре пресс-конференция.

На которой высокие представители Единой Европы, не постеснялись поговорить о вполне будничных, но таких необходимых решениях принятых в последнее время.

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман в речи, которая сегодня считается одной из отправных точек в формировании Единой Европы, на самом деле, вполне прагматично говорил о создании сообщества производителей угля и стали. Спустя почти 60 лет европейские дипломаты и их коллеги из стран новой инициативы «восточное партнерство», отринув эфемерные устремления некоторых в некоторое расплывчатое единое не понятно с кем будущее, продолжают взвешенный и конструктивный диалог по вполне конкретным вопросам.

– Это новая амбициозная совместная инициатива стран ЕС и стран-соседей, направленная на укрепление сотрудничества и оказание значительной помощи для взаимовыгодного развития институтов государственности и народовластия, экономики и энергобезопасности и, конечно, межличностных контактов жителей региона, – отметил глава Представительства Европейской Комиссии в Республике Беларусь Жозе Мануэль Пинту Тейшейр.

Так и не став панацеей от всех экономических и финансовых бед современности, а для некоторых собственных стран-новичков, вроде Латвии или Венгрии, так вовсе и наоборот, сегодня ЕС предпочитает налаживать диалог с соседями уже без непременного навязывания им своего единственного единого видения мира. Осознавая выгоду и перспективы новых контактов Брюссель, ищет в них, прежде всего, конкретики. И даже предлагает свою помощь, чтобы взаимовыгодные, в том числе, торговые проекты, в том числе, и с Минском, осуществлялись как можно скорее.

– В процессе подготовки соглашения о зонах свободной торговли между ЕС и третьими странами выделяется помощь на то, чтобы приблизить стандарты третьих стран к стандартам союза. Такое приближение – это условие для выхода на рынки Европы, выхода к 500 миллионам покупателей, – отметил глава Представительства Европейской Комиссии в Республике Беларусь Жозе Мануэль Пинту Тейшейр. – И между Евросоюзом и Беларусью уже ведется подобный диалог. Он начался на встрече 23 марта в Брюсселе. И есть проекты по поддержке и реформированию соответствующих структур в Беларуси.

И значит, можно заявить. Праздник кончился, но начались трудовые будни. Те самые, что и определят будущее развитие и процветание. Как Евросоюза, так и партнеров ЕС. На всем континенте. Без исключения.

Глеб Лавров, телекомпания СТВ.