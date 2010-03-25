Эксперт: Сотрудничество с Венесуэлой благоприятно с той точки зрения, чтобы выйти на рынок Латинской Америки

Первая пробная партия белорусской техники уже готовится к отправке в Бразилию.

Наши молочники подсчитывают прибыль от удачных контрактов. А строители намерены возвести не только целые жилые кварталы на Южном континенте, но и агрогородки.

Бразилия сейчас — одна из самых быстро развивающихся стран мира, промышленный гигант наравне с Индией и Китаем. Для Беларуси Бразилия — крупнейший торговый партнер в Латинской Америке. Об этом можно судить по товарообороту: миллиард двести миллионов долларов — это пик, который пришелся на 2008 год. Такая динамика сравнима разве что с Венесуэлой. Кстати, отношения «Минск – Каракас» активно развиваются уже не первый год.

Бразилия в Южной Америке — страна номер один и по размерам территории и, что важнее для белорусов, по размерам рынка. Здесь вовсю готовы заявить о себе белорусские самосвалы. Еще недавно бразильцы отдавали предпочтение американским грузовикам.

Американские банки создавали привлекательные условия для покупки карьерной техники американского производства. Но белорусские «Белазы» оказались не только качественными, но и дешевле.

Впрочем, о качестве наших самосвалов знают не понаслышке. В Венесуэле сегодня работает полсотни грузовиков. Заключён контракт на поставку еще 65. Для самого предприятия это залог уверенного будущего. Ведь здесь еще помнят 2009, когда столкнулись с резким падением спроса российского покупателя.

Владимир Волчек, начальник управления по коммерческим вопросам Белорусского автомобильного завода:

Гибкие схемы расчетов, которые позволили сохранить объемы продаж. Если говорить о рынке Южной Америки, в целом, то необходимо отметить, что этот рынок по масштабам и перспективам сопоставим с рынком Российской Федерации и СНГ вместе взятыми.

Кадры 2007 года: наш тракторный венесуэльским партнерам демонстрирует свою продукцию. С тех пор в Боливарианскую республику поставили более двух тысяч машин с белорусской пропиской. Венесуэльцы даже сняли фильм о нашем бренде сельскохозяйственной техники.

Поставки тракторов постоянно растут. В этом году отправят 2000 единиц, в следующем году в Венесуэле планируют открыть завод по сборке МТЗ.

Александр Пуховой, генеральный директор Минского тракторного завода:

Сегодня Беларусь должна проводить многовекторную экономическую политику. Сейчас мы не добираем на российском рынке, поэтому надо делать диверсификацию и работать там, где возможно. Сотрудничество с Венесуэлой наиболее благоприятно с той точки зрения, чтобы выйти на Латиноамериканский рынок.

Впереди — покорение Бразилии. Здесь тракторный парк составляет более 700 тысяч тракторов. Работает шесть крупных компаний. Они уже имеют сборочные производства и ежегодно выпускают до 50 тысяч техники. Несмотря на это, первую партию белорусских агромашин бразильские партнеры ждут уже в мае.

Александр Пуховой, генеральный директор Минского тракторного завода:

Белорусская техника выйдет на бразильский рынок — для этого есть все условия. Ведь наша техника соответствует всем мировым стандартам.

Больше 10 тысяч километров. Уверенную тропу через океан уже протоптали и просчитали белорусские логисты. Уже в этом году наши молочные реки лепельского и волковысского заводов влились в торговый океан на 36 миллионов долларов. Именно на эту сумму подписан контракт белорусскими молочниками с венесуэльскими коллегами.

Виктор Лютин, заместитель генерального директора «Белагроинторг»:

Сейчас развивается экспорт сухого цельного молока в Венесуэлу. Если в прошлом году было поставлено 7 тысяч тонн сухого молока, то в этом году — уже 10.

Беларусь всегда была страной с многовекторной политикой и открыто предлагала качественный продукт иностранным покупателям. Несмотря на расстояние, когда в бизнесе ценится надежное партнерство, никакие километры не могут стать преградой.

Монумент скульптуры Симона Боливара, национального героя Венесуэлы, белорусские строители в знак добрососедских отношений установят в одном из построенных микрорайнов в Венесуэле. Как ни парадоксально, но разразившийся во всем мире финансовый кризис для двух стран стал хорошим поводом для укрепления партнерства и совместного подъема.

Анастасия Корниенко, Александра Кулакова, Елена Климова, телекомпания СТВ.