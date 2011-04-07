Эксперт: Принятие Конституционного акта Союзного государства повлечёт серьёзные изменения в жизни белорусов и россиян

Работа над Конституционным актом Союзного государства ведётся с 2002 года. Существовало четыре проекта. Союзные парламентарии, юристы, эксперты писали фактически одну конституцию на двоих. Но сам документ не принят до сих пор.

В числе причин многие называют отсутствие закона о собственности. Его нет не только в Беларуси, но и в России. А, значит, предприятия и всё остальное - от военных до лесных объектов - могут погибнуть в борьбе за собственность.

Франц Клинцевич, член Президиума Генерального совета Партии “Единая Россия”, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информационной политике:

Принятие Конституционного акта - политическое решение двух лидеров. Он полностью готов, выверен. Принятие акта повлечёт серьёзные изменения в жизни наших людей. Существуют риски и их сегодня эксперты определяют. Экономический аспект всегда был определяющим в политике. У нас есть коммерческие структуры, которые реально боятся конкуренции с белорусскими товарами, потому что они выглядят значительно лучше и качественнее, а порой дешевле. Влиять на политику руководства Союзного государства они не могут, но они могут влиять на общественное мнение, в том числе и на информационную блокаду.

Как можно влиять на общественное мнение в Союзном государстве впервые чётко увидели ещё в начале нового века. Тогда Беларуси фактически открыто предложили стать субъектом РФ. И если до этого заявления число сторонников союза в Беларуси превысило 50%, сразу после – упало до исторического минимума.

Сергей Линг, премьер-министр Республики Беларусь (1996-2000):

Политики в России видят, что Беларусь не пойдёт на этот шаг. Но зато если мы так скажем, то число сторонников в Беларуси резко сократится. Активность руководства может упасть и нам будет спокойней жить — не надо будет никакого Союза. Мне кажется, расчёт был таков.

Сергей Шахрай, заместитель председателя правительства РФ (1991-1992, 1994), руководитель аппарата Счётной палаты РФ:

Эти формулировки были из уст тех, кто катастрофически боялся Союзного государства. Это называется «встречный пожар»: сжечь инициативу, напугав насмерть и политиков, и население.

Егор Строев, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (1996-2001):

Я не сторонник с самого начала был политического объединения до такой степени, чтобы существовала такая сильная надправительственная власть, которая бы унижала республиканскую власть отдельного государства. На этом начале и произошёл срыв, и многие посчитали, что кто-то хочет опять получить новый Советский Союз.

За последние 10 лет существования Союзного государства вопрос суверенитета Беларуси будет не раз поднят из закромов. И во время тех самых газовых войн, и во время мирового финансового кризиса. 2009-ый запомнится, в том числе, и частыми визитами российских бизнесменов из списка «Форбс».

Вадим Гигин, политолог:

Для крупных российских бизнесменов сам факт существования Союзного государства — не более чем риторический оборот. Они его не учитывают при формировании своей бизнес-стратегии. Как некие особые отношения, особый правовой статус в странах близлежащих к России — в том числе и Беларуси — для них это очень хорошо. Они рассматривают это как элемент более благоприятного бизнес-климата. Некоторые считают, что во время процессов приватизации, инвестиционных проектов российский бизнес должен иметь приоритетные права. Ни китайцы, ни европейцы, ни американцы. Только они. Но нигде в союзнических документах этого не прописано. Эти стереотипы бизнеса тоже оказывают во многом негативное влияние на развитие этих процессов.

До развала СССР действовало 32 завода, выпускающих телевизоры. Большая часть из них к концу 90-ых попросту остановилась, но два белорусских предприятия продолжали бороться. В это же время и Россия столкнулась с реальной проблемой — прямые и косвенные потери в 170 миллионов долларов на каждый импортированный миллион телевизоров. Решить вопрос хотели союзно и придумали программу «общего» телевизора. Схема та же, что у МАЗа и ЯМЗ — Воронежский завод должен был произвести кинескоп, а белорусский «Горизонт» — выпустить на его базе достойный телевизор.

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Горизонт»:

К сожалению, нет результата, который мы хотели получить от этой программы, поскольку не было определённого финансирования. В итоге белорусские заводы работают, а Воронежский завод уже лет семь как не работает.

Отсутствие должного финансирования с российской стороны тогда многим покажется странным. Ещё больше удивятся, когда комиссия из Счётной палаты приедет на белорусский завод с проверкой освоения средств. Комиссия в итоге ничего плохого так и не найдёт, а вот Воронежский завод в России в это время уже начнут закрывать. Зато вскоре откроют два других — LG и SUMSUNG.

Метод «встречного огня» скрытые противники Союзного государства за последние 15 лет применят не раз. Даже когда в 2004 году Беларуси предложат перейти на единую валюту, не имея на то фактически никаких оснований — ни Конституционного акта, ни Союзного правительства, но главное — с одним эмиссионным центром в Москве. В Минске тогда все понимают: рука Кремля, имеющая под собой такой рычаг, в любой момент сможет лишить Беларусь суверенитета — и совсем не политически, а экономически. Просто неделю не выдавая денег. Ответом Москвы становится массированная информ-атака на тему «А реально ли Беларуси нужно Союзное государство?». Используют в борьбе с Союзом до сих пор и другие оригинальные способы. К примеру, запуск слухов.

Тамара Вятская, первый заместитель председателя Телерадиовещательной организации Союзного Государства:

Очень много ходит разных инсинуаций особенно с российской стороны, что допустим, Лукашенко хочет стать президентом всего Союзного государства. Пока для России Союзное государство не стало приоритетом. Ни в каких новостях, ни на одном федеральном канале не бывает новостей, связанных с Союзным Государством. Все встречи называются двухсторонними.



Сегодня у нас общие органы - Союзный парламент, Совет Министров, Высший Госсовет. Россиянину на территории Беларуси и белорусу в России можно получать и бесплатную медицинскую помощь, и пенсии. Между нами упрощённая процедура заключения браков. Скоро будут запущены разработанные в команде белорусский и российский космические спутники. Недавно в рамках союзной программы мы получили суперкомпьютер для будущей АЭС. Его испытаниями уже год занимаются в БГУ.

Юрий Воротницкий, директор Центра информационных технологий БГУ, заведующий кафедрой телекоммуникационных и информационных технологий:

Выполнены работы по разработке программного обеспечения для моделированияпроцесса прохождения ионизирующего облучения через многослойные экраны для обеспечения безопасности персонала атомных АЭС.

В планах у России – поучаствовать в строительстве белорусской АЭС. Беларусь помогает соседке, пережившей минувшим летом пожары и неурожай, продовольствием.