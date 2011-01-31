Эксперт: Беларусь нужнее Евросоюзу, чем Евросоюз Беларуси

Евросоюз вернулся к «языку ультиматумов». Однако эксперты называют политику санкций бесперспективной.

В течение месяца евроструктуры разного уровня «мусолили» так называемый «белорусский вопрос», стараясь придать сугубо внутригосударственным событиям после президентских выборов внешнеполитическую окраску. 20 января европарламентарии даже «порекомендовали» совету глав МИД ЕС в своей резолюции, которая и юридической силы не имеет, поддержать санкции против Беларуси. Речь идет о политических и экономических мерах воздействия. Министры начали заседать в Брюсселе сегодня после обеда, обсуждая, возможно ли это.

Игорь Карпенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Политика не должна строиться на каких-либо санкциях, ультиматумах, заявлениях. Это можно воспринимать как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. У нас есть внутренние проблемы, но мы можем самостоятельно их решать.

Уж чем-чем, а «черным списком» людей, которым закрыт въезд в ЕС, Беларусь не удивишь. В разном виде такой документ существовал и в конце 90-х, и в середине 2000-х. Сегодня в него по желанию глав МИД Евросоюза попали 158 человек. Заморозить пригрозили и их зарубежные финансовые активы. Правда, в этот раз с оговоркой — если такие имеются. Но работать на развитие и процветание собственного государства эти ограничения передвижений по ЕС белорусским чиновникам и раньше не мешали. Тут что называется — собака лает, а караван идет.

Игорь Карпенко:

Санкции могут ударить и по тем нашим партнерам в странах, которые кричат об этих санкциях. Не для кого не секрет, что многие эти страны имеют бизнес, инвестиции в Беларуси.

Не единожды Европа наступала на эти грабли. Начиная с 1996 года, обострение политики ультиматумов всегда случается после крупных политических кампаний в нашей стране. Но потом политические амбиции отдельных европейцев сталкиваются с экономической реальностью. Вот и в этом раз от экономических санкций требовательный Евросоюз воздержался. Хотя ранее не исключали санкций в отношении крупнейших белорусских экспортеров. Что называется — прагматизм капиталистов в действии.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ:

Беларусь нужнее ЕС, чем ЕС Беларуси. Беларусь является важным транспортно-логистическим мостом между Евросоюзом и Россией. Это не только нефть и газ, но и огромные потоки импорта, следующего из Евросоюза в Россию.

Последний день января станет, пожалуй, самым «холодным» за последнее время в отношениях Беларуси и ЕС. Но, как говорят эксперты, и это пройдет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».