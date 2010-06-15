Экономика и торговля – приоритет для Беларуси в международных отношениях

Об этом заявил Александр Лукашенко. Во Дворце Республики Президент принял верительные грамоты зарубежных послов. Это представители 12 стран. Именно с этого момента они официально считаются законными представителями своих государств.

Один за одним к Дворцу Республики подъехали почти одинаковые мерседесы представительского класса. И пассажиры в них – люди представительные – дипломаты зарубежных государств. Кто какого – и не отличишь. Машины без опознавательных флагов. Право ездить на авто с государственным символом на капоте дается только после церемонии вручения верительных грамот Президенту страны. У каждого посла в руке большой конверт.

Сама церемония вручения верительных грамот всегда очень предсказуемая. Она традиционно считается одной из самых древних в дипломатии. И никогда участники не выходят за рамки протокола. Свои, так называемые, «письма доверия» белорусскому президенту передали 12 иностранных послов из разных концов света.

В ожидании начала дипломаты умело поддерживают светскую беседу и не выпускают конверты из рук. Этот документ можно назвать письмом главы одного государства другому. Мол, верьте этому дипломату. Так страна объявляет своего законного представителя. И сегодня миссия новых послов в Беларуси начинается официально. Александр Лукашенко начал свою речь с приоритетов в международных отношениях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Геополитическое положение, историко-культурные особенности нашего государства предполагают сбалансированное и конструктивное взаимодействие со множеством партнеров в различных регионах мира. Поскольку наша экономика открытая, экспортоориентированная, приоритетом для нас в международных отношениях являются торгово-экономические вопросы. Мы заинтересованы в упрощении доступа белорусских товаров на традиционные и новые рынки, в привлечении из-за рубежа современных технологий и инвестиций, диверсификации каналов поставок сырья энергоресурсов. Уверен, что с вашей помощью мы наладим, или активизируем взаимовыгодные связи со странами, которые вы представляете.

Беларусь стремится поддерживать конструктивные отношения с европейскими странами и ЕС в целом. Об этом сказал Александр Лукашенко, обращаясь к послам Австрии, Португалии и Албании. С той же Австрией динамика есть, но пора уже браться за более масштабные экономические проекты.

Маргот Клестиль-Леффлер, чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в Российской Федерации и в Республике Беларусь (по совместительству):

– У нас уже есть очень тесные отношения в области экономики, политики, культуры. Это очень важно.

Укреплять отношения со странами постсоветского пространства не сложно. Речь, в частности, об Украине, Армении и Грузии. Отношения с соседней Украиной в последнее время стали стратегическими, благодаря усилиям двух лидеров. Стороны подписали дорожную карту и стремятся увеличивать товарооборот.

Роман Бесметрный, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь:

– Есть над чем работать. Вы назвали вопросы по границе, это касается и даже конкретных мелких вопросов, связанных с сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Поэтому, я не случайно говорю, что есть над чем работать. Не нужно закрывать глаза.

Гиоргий Чхеидзе, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Беларусь:

– Естественно, мы не будем ограничиваться только торговыми отношениями, мы должны выходить на производственные отношения по созданию совместных производств. Естественно, нас очень интересует большущий опыт Беларуси в машиностроении.

Еще один вектор белорусской политики – страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Президент обратился к послам Монголии, Бангладеш, Египта, Марроко и Омана. Отношения Беларуси с этими странами складываются не плохо, но могли бы быть и лучше. Контакты – шире, торговля – больше. А вот строить не только политический диалог, но и жилые дома готовы белорусы в Ираке.

Александр Лукашенко:

– Мы готовы принять активное участие в восстановлении и строительстве инфраструктуры: жилых домов, промышленных объектов в этой стране. Думаю, что пришло время возобновить и существенно активизировать наши торгово-экономические отношения. Уверен, что наша техника, другие товары белорусского производства, будут востребованы в вашей стране.

После церемонии за традиционным бокалом шампанского разговор обо всем. Белорусский Президент нашел несколько слов для каждого. Грузинского дипломата Александр Лукашенко поблагодарил за поддержку на Евровидении и заговорил об экономике.

Александр Лукашенко:

– И таких же темпов развития, насколько я информирован, как у вас сейчас в Грузии наблюдается. Мои самые добрые пожелания. Мне кажется, все будет нормально.

А своему другу лидеру Омана через нового посла передал приветствие.

Александр Лукашенко:

– Мои самые добрые пожелания моему другу султану Омана.

Чрезвычайный и полномочный посол Омана в Республике Беларусь:

– Он также передает самые наилучшие пожелания и считает вас своим хорошим другом. Через несколько лет наше сотрудничество будет очень успешным.

Александр Лукашенко:

– Безусловно.

Возле входа зарубежных дипломатов ждали почти одинаковые машины, которые теперь уже не сложно отличить друг от друга. Каждый нашел свою по близкому и родному флагу на капоте.

Наталья Бреус, Валерий Науменко, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.