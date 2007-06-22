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Экономический суд СНГ подводит итоги 15-летней деятельности

22 июня 2007 10:50
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Заседание пленума Экономического суда СНГ посвящено 15-летнему юбилею. Оно открылось 22 июня в Минске. В работе пленума принимают участие представители высших органов власти и управления, Исполкома СНГ, председатели конституционных, верховных судов стран Содружества, а также представители дипкорпуса, аккредитованные в Республике Беларусь. Участники рассмотрят итоги деятельности Экономического суда СНГ за 15 лет и вопросы совершенствования работы.

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