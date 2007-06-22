Экономический суд СНГ подводит итоги 15-летней деятельности

Заседание пленума Экономического суда СНГ посвящено 15-летнему юбилею. Оно открылось 22 июня в Минске. В работе пленума принимают участие представители высших органов власти и управления, Исполкома СНГ, председатели конституционных, верховных судов стран Содружества, а также представители дипкорпуса, аккредитованные в Республике Беларусь. Участники рассмотрят итоги деятельности Экономического суда СНГ за 15 лет и вопросы совершенствования работы.