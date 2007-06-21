Экономический суд СНГ - арбитр применения права на территории Содружества

Перспективные направления реформирования Экономического суда СНГ станут главной темой Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию суда.

Этот представительный форум проходит сегодня в Национальной библиотеке. В его работе участвует более 100 специалистов: это представители высших органов власти, управления, судебных органов, Исполкома СНГ, а также ведущие ученые в области международного права и отношений Беларуси и России.

Результатом работы участников конференции должно стать принятие итогового документа с предложениями по совершенствованию деятельности суда. Юристы выскажут свое видение путей совершенствования правовой базы Содружества. Экономический суд СНГ отметит свое 15-летие 6 июля 2007 года. На постсоветском пространстве это единственный международный судебный орган, созданный на основе международного договора для разрешения споров публично-правового характера.

Приветствие участникам конференции направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В обращении отмечается, что наша страна проводит последовательную политику всесторонней интеграции постсоветских государств во имя дружбы и тесного взаимодействия народов. "Использование судебных механизмов для разрешения экономических споров между странами - не только наиболее эффективный способ урегулирования возникающих противоречий, но и веление времени. Роль и значение в этом Экономического суда СНГ как межгосударственного арбитра, безусловно, уникальна, ибо именно он своей деятельностью в значительной мере обеспечивает единообразное понимание и применение права на территории Содружества", - говорится в приветствии.

Проект концепции развития СНГ, предполагающий, по словам его разработчиков, революционные изменения, будет утвержден в октябре. Кроме того, существенные реформы затронут и саму структуру Экономического суда стран Содружества, в частности планируется придать обязательную силу его решениям. Поскольку более чем из полутора тысяч соглашений, принятых в рамках СНГ, более 95% не выполняют своей роли.