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Экипажи воздушных судов Беларуси и России приступили к выполнению учебных задач

19 апреля 2007 08:46
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Более 20 боевых самолетов Беларуси и России участвуют в командно-штабной тренировке Объединенной системы ПВО СНГ. Она проходит 19 апреля в соответствии с планом совместных мероприятий с органами боевого управления и дежурными силами государств-участников Содружества. В частности, будут проверены действия по выявлению нарушителей воздушного пространства, государственных границ, а также оказание помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие. Сейчас все подразделения приступили к выполнению задач, авиация находится в воздушном пространстве. Предусмотрена посадка самолетов России на аэродромах Беларуси и белорусской авиации на российских аэродромах.

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