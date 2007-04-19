Экипажи воздушных судов Беларуси и России приступили к выполнению учебных задач

Более 20 боевых самолетов Беларуси и России участвуют в командно-штабной тренировке Объединенной системы ПВО СНГ. Она проходит 19 апреля в соответствии с планом совместных мероприятий с органами боевого управления и дежурными силами государств-участников Содружества. В частности, будут проверены действия по выявлению нарушителей воздушного пространства, государственных границ, а также оказание помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие. Сейчас все подразделения приступили к выполнению задач, авиация находится в воздушном пространстве. Предусмотрена посадка самолетов России на аэродромах Беларуси и белорусской авиации на российских аэродромах.