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Египетская полиция арестовала американскую журналистку, сломав ей при этом обе руки

25 ноября 2011 14:28
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Новости Египта. Ситуация в стране продолжает оставаться крайне напряжённой. Количество жертв и пострадавших в ходе столкновений между манифестантами и силами безопасности с каждым днём увеличивается.Издевательствам и насилию подвергаются и иностранные журналисты. Накануне американская корреспондентка была арестована полицией на площади Тахрир. В тюрьме над женщиной издевались в течение 12 часов. Её жестоко избили, сломав обе руки. Известно, что журналистка была жёстким критиком Хосни Мубарака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# Массовые беспорядки

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