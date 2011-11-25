Египетская полиция арестовала американскую журналистку, сломав ей при этом обе руки

Новости Египта. Ситуация в стране продолжает оставаться крайне напряжённой. Количество жертв и пострадавших в ходе столкновений между манифестантами и силами безопасности с каждым днём увеличивается.Издевательствам и насилию подвергаются и иностранные журналисты. Накануне американская корреспондентка была арестована полицией на площади Тахрир. В тюрьме над женщиной издевались в течение 12 часов. Её жестоко избили, сломав обе руки. Известно, что журналистка была жёстким критиком Хосни Мубарака, сообщили в программе Новости
«24 часа» на СТВ.