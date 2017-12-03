Единый список террористических организаций, программа до 2025 года, примирение Астаны и Бишкека: итоги саммита ОДКБ в Минске

Новости Беларуси. Прошедшая неделя в Беларуси стала знаковой для всего Евразийского пространства. В Минске страны Договора о коллективной безопасности определили приоритеты до 2025 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Немаловажно, что на Саммит прибыли все главы шести государств ОДКБ. Встреча войдет в историю появлением единого списка террористических организаций – к этому страны ОДКБ шли не один год. И Минск стал местом, где этот вопрос наконец-то благополучно разрешился.

Очевидно, что военно-политический блок начинает играть важнейшую роль в ЕАЭС. ОДКБ – одна из наиболее эффективных организаций по безопасности в Евразии. В ходе переговоров в Минске состоялось также примирение Астаны и Бишкека. В последнее время отношения Казахстана и Кыргызстана были непростыми – это из кулуарной части. Ну а из 20 вопросов официальной повестки Саммита ключевыми стали борьба с терроризмом, киберпреступностью и противодействие незаконной миграции.