Единство спецслужб СНГ - оплот безопасности государств Содружества

Беларусь намерена усилить Комитет госбезопасности. Об этом заявил Президент страны в ходе встречи с руководителями органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ.

По убеждению Александра Лукашенко, без мощных спецслужб сегодня невозможно обеспечить безопасность любого государства, даже ядерной державы. А в масштабах Содружества Независимых Государств необходимо создать своеобразное единое пространство для деятельности правоохранительных органов и спецслужб. Такое мнение относительно перспектив развития разведывательного сообщества СНГ высказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, такое положение предполагает совместную реакцию спецслужб на любую возникающую угрозу. "Это касается синхронизации правовых, информационных, оперативных, технических и иных механизмов их работы", - уточнил Президент. Тогда преступник, пересекающий границу СНГ где-нибудь в Таджикистане, неизбежно попадет в поле зрения спецорганов всего Содружества - от Владивостока до Бреста.

В нынешнем году официальный Минск провел уже несколько встреч с руководителями отраслевых ведомств Содружества, напомнил глава государства. В настоящее время отраслевые советы действуют во многих областях, и, по мнению специалистов, эти органы востребованы. Александр Лукашенко также сообщил, что в октябре белорусская столица будет принимать у себя президентов СНГ. Предстоящий саммит ожидается знаковым, заявил Александр Лукашенко. Как пояснил белорусский лидер, в очередной раз будет представлено много предложений по реформированию СНГ. При этом Александр Лукашенко высказал опасение в связи с тем, что многие из них "направлены на урезание уже урезанного СНГ".

"Беларусь занимает однозначную позицию: не рубить с плеча. СНГ, и вообще Советы глав государств и правительств, для меня как президента и для Беларуси очень важны тем, что под этим "зонтиком" имеют и юридическую, и фактическую возможность собираться руководители ведомств. Это очень ценно", - подчеркнул Президент.

"Я говорил своим коллегам: если мы не можем решить вопрос на самом верху, то это не значит, что специалисты, которые садятся за один стол и начинают обсуждать общие проблемы, не смогут договориться. Поэтому нам крайне важно сохранить Содружество, это совещание глав государств, для того, чтобы мы могли дать возможность специалистам работать, общаться и принимать соответствующие решения", - сказал Александр Лукашенко.