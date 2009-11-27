Президенты Беларуси, России и Казахстана первыми приехали в Национальную библиотеку, где сегодня пройдет саммит ЕврАзЭС. Трем главам государств предстоит принять пакет решений о запуске Таможенного союза с 1 января 2010 года.

Стало известно, что в сегодняшнюю повестку дня Межгоссовета, по настоянию российской стороны, внесены изменения. Они касаются того, чтобы еще до заседания в узком и расширенном составах провести встречу трех президентов – Беларуси, России и Казахстана – на тему Таможенного союза.

Дело в том, что ни белорусская сторона, ни Казахстан пока что не испытывает восторга от перспектив Таможенного союза. Официальная позиция наших стран уже известна – Таможенный союз в том виде, котором он предлагается сейчас, больше всего выгоден именно России. Мы же вынуждены будем терпеть определенные риски. Самое главное, что сохраняется неравенство субъектов хозяйствования, и с точки зрения Беларуси Таможенный союз должен быть, скорее, промежуточным шагом к формированию Единого экономического пространства.

А Единое экономическое пространство – это и есть наша основная цель, которая дает три конкретных преимущества: равенство субъектов хозяйствования, формирование единой экономической позиции, а также, снятие всех барьеров, в том числе фитосанитарных и эпидемиологических. И чтобы создать это единое экономическое пространство, нужно подписать 24 соглашения.

Таким образом, позиция Беларуси на данный момент такова – мы принимаем на себя эти некоторые риски, мы готовы подписать соглашение о создании Таможенного союза, но взамен хотим как можно скорейшего выстраивания Единого экономического пространства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- Сегодня мы стоим на пороге создания качественно нового интеграционного образования, которое определит будущее не только национальных экономик трех государств-учредителей, но и окажет влияние на геополитическую ситуацию, как в Евразии, так и в мире в целом. Каким это будущее станет для наших государств и народов? На каких условиях мы подходим к созданию Таможенного союза и Единого экономического пространства? Готовы ли мы? Это вопросы, которые нам предстоит сейчас обсудить и принять по ним конкретные решения. Они должны обеспечить вовлечение государств-участников в мировые политические и экономические процессы, повысить эффективность конкурентоспособности национальных экономик, привести в конечном итоге к улучшению благосостояния наших граждан. Ряд из принимаемых сегодня решений являются весьма чувствительными не только для белорусской стороны и не во всем они несут позитивный эффект. Однако мы сознательно идем на них в расчете, что в конечном итоге сбалансированный учет взаимных интересов приведет к общему положительному результату, как для каждой страны, так и для сообщества в целом. Мы надеемся, что абсолютно беспочвенны сигналы о том, что некоторые наши партнеры не настроены на деле доказать свою приверженность к компромиссу и гибкости при решении общих проблем. Хуже всего, если окажется, что национальный эгоизм, мелочный сиюминутный интерес будут превалировать над жизненно важными интересами союзников.

У президентов еще два заседания – в узком и расширенном составах. После этого ожидается подписание документов. Ожидается и заявление глав государств для прессы.

Трехсторонняя встреча президентов Беларуси, России и Казахстана предваряет саммит ЕврАзЭС. Среди наиболее важных тем – преодоление последствий мирового финансового кризиса, создание общего энергетического рынка и единого транспортного пространства ЕврАзЭС.

В заседании Межгосударственного совета примут участие главы пяти стран – Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении.