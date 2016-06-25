ЕАЭС готов к заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем: начался переговорный процесс

Новости Беларуси. Евразийский экономический союз готов к заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Переговорный процесс начался 25 июня в Москве. Создано сразу несколько рабочих групп, которые займутся подготовкой документа.

О необходимости более тесного взаимодействия Азиатских государств с ЕАЭС накануне говорил Президент Беларуси в Ташкенте. Александр Лукашенко принял участие в заседании совета глав Шанхайской организации сотрудничества. Наша страна единственная из европейских имеет здесь статус наблюдателя.

Организация объединяет Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На стадии вступления находятся Индия и Пакистан. После завершения процесса общий ВВП стран Шанхайской организации сотрудничества увеличится почти вдвое. До 20 триллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В число важных ориентиров формирования экономической политики Шанхайской организации сотрудничества должно войти взаимодействие с Евразийским экономическим союзом. Пока что эта тема не очень обозначена в рамках ШОС. У нас немало других точек соприкосновения. В частности, Беларусь поддержала, как и многие здесь государства, масштабную инициативу председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о создании «Экономического пояса Шелкового пути». Строя Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», мы на деле демонстрируем готовность стать одним из ключевых связующих звеньев этого грандиозного плана. Обладая серьезным промышленным, научным, инновационным потенциалом, наша страна всегда имеет возможность поучаствовать во взаимовыгодных инфраструктурных проектах. С учетом высокой значимости в торгово-экономическом сотрудничестве, международных перевозках Беларусь готова быть для государств организации «западными воротами» на пути в Европейский континент.

Выступление Президента Беларуси на форуме широко цитируют зарубежные СМИ. Прежде всего, это ведущие телеканалы стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Всего в форуме участвовали делегации 18 государств.

Напомним, что Беларусь впервые была представлена на высшем уровне в новом статусе наблюдателя ШОС.