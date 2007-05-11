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Джордж Буш продолжает финансировать военные действия в Ираке

11 мая 2007 08:48
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Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании военных операций в Ираке, на который президент США Джордж Буш обещал наложить вето. Законопроект предполагает выделение администрации Буша более $42 млрд. на военные операции в Ираке и Афганистане. Однако в конце июля Белый дом отчитается о развитии ситуации в Ираке. В зависимости от этого отчета конгрессмены решат, направлять дополнительные средства на продолжение военных операций или на вывод основной части американских сил из Ирака.

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